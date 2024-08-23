рф зменшила кількість ракетних атак: експерт назвав причину

Через те, що Україна завдала ударів по кількох військових аеродромах у рф, практично місяць окупанти не завдавали ударів ракетами Х-101. Також останнім часом немає повітряних тривог, пов’язаних зі злетами російських МІГ-31. А російська авіація змушена відходити на аеродроми, розташовані на віддаленішій відстані. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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«Впродовж чотирьох днів українські дрони були помічені в районі аеродрому «Оленья» в Мурманській області. Доводиться на «Енгельс» перелітати. Вони чекали, поки закінчаться атаки наших дронів, і вони зможуть повернутися на «Оленью».

Внаслідок першої атаки цього тижня на аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області знищено склад із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, скоріш за все відбулось ураження МІГ-31 та ІЛ-76.

«А потім їх просто добили до нормального стану. І в результаті цього ми вперше за два роки не маємо кожного дня атак МІГ-31К. Уперше за два роки ми таких речей не спостерігаємо, — звернув увагу авіаційний експерт. — Ба більше, у рф немає заводу, який може виготовляти ці МІГ-31».

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Раніше повідомлялося, що після удару по порту «Кавказ» роботу Керченської переправи призупинено на невизначений термін.

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