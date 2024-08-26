Окупанти вдарили по Київській ГЕС: що відомо про наслідки для столиці

Ворожі російські війська під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді.

Відео з наслідками опублікували в соцмережах, інформацію про удар підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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«Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто — там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше», — написав Коваленко.

Зазначимо, що у липні в російському МЗС заявили, що Україна нібито хоче влаштувати підрив гребель біля Києва та Канева. У МЗС відкинули ці звинувачення. А у ЦПД відповіли, що цими заявами противник намагається викликати паніку серед українців. З початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських ракетних ударів Укргідроенерго втратило 45% генерації.

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Нагадаємо, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Окупанти завдали ударів по енергооб'єктах, в багатьох регіонах виникли перебої зі світлом та водою. У Луцьку пошкоджено дві багатоповерхівки. По Україні є загиблі та поранені. Наразі ще атака не скінчилася, «шахеди» ще є в українському небі.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців зазначив, що російські агресори по країні запустили «більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів», які були націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Очільник держави наголосив, що в України не повинно бути обмежень, щоб боротися з державою-терористом, адже «путін робить те, що світ йому дозволяє робити».

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