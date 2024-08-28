У триманні під вартою голови АМКУ Павла Кириленка відмовлено: яку альтернативу обрав суд

Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро у триманні під вартою голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Натомість до високопосадовця застосувано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,280 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

А оскільки прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду, він оскаржить його в апеляційному порядку.

Підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку було оголошено 14 серпня 2024 року. За даними слідства, у 2020−2023, обіймаючи посаду керівника ОВА, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Зокрема йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

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Різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Нагадаємо, що після виходу розслідування «Схем» та відкриття справи НАБУ й САП очільнику Антимонопольного комітету довелося задекларувати 4-кімнатні апартаменти у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини.

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