Медовий пляцок з вишнею: ідеально до ранкової кави

Якщо ви обожнюєте солодке і не купуєте його у магазинах, надаючи перевагу домашнім смаколикам, то цей рецепт пляцка вам точно сподобається. Дуже смачно, ситно й просто готувати, ділиться кулінарка Марта Левицька.

ВІДЕО ДНЯ

Знадобиться форма 20 на 30 см.

Складники

Для тіста:

РЕКЛАМА

3 скл. борошна

2 яйця

РЕКЛАМА

1 скл. цукру

2 ст. л. меду

РЕКЛАМА

50 г масла

1 ч. л. соди

В посудину з товстим дном кладемо всі складники, окрім борошна. Потрібно нагріти, помішуючи, до повного розчинення цукру. По одній склянці всипати борошно, замісити м'яке тісто, розділити на 6 частин. Підсипайте борошно при розкачуванні, тісто буде трішки липким. Пекти паляниці до золотистого кольору.

Для крему:

1 л сметани

0,5 л вишень

ванілін

цукор-пудра до смаку

Домашню сметану достатньо збити вінчиком, дивіться не перебийте, бо отримаєте масло.

До магазинної можна додати 2 пачки згущувача. Перекласти коржі сметаною з вишнями. Розкачувати паляниці старайтеся ще теплими, тоді легко катаються. Можна спекти половину порції, тобто: печете три коржі, перерізаєте надвоє, отримаєте 6 частин, в результаті вийде половина пляцка, якщо не треба великого.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати шоколадний торт «Їжа янголів» за сімейним рецептом Тетяни Литвинової.

39

Читайте нас у Facebook