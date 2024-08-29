Медовий пляцок з вишнею: ідеально до ранкової кави
Якщо ви обожнюєте солодке і не купуєте його у магазинах, надаючи перевагу домашнім смаколикам, то цей рецепт пляцка вам точно сподобається. Дуже смачно, ситно й просто готувати, ділиться кулінарка Марта Левицька.
Знадобиться форма 20 на 30 см.
Складники
Для тіста:
3 скл. борошна
2 яйця
1 скл. цукру
2 ст. л. меду
50 г масла
1 ч. л. соди
В посудину з товстим дном кладемо всі складники, окрім борошна. Потрібно нагріти, помішуючи, до повного розчинення цукру. По одній склянці всипати борошно, замісити м'яке тісто, розділити на 6 частин. Підсипайте борошно при розкачуванні, тісто буде трішки липким. Пекти паляниці до золотистого кольору.
Для крему:
1 л сметани
0,5 л вишень
ванілін
цукор-пудра до смаку
Домашню сметану достатньо збити вінчиком, дивіться не перебийте, бо отримаєте масло.
До магазинної можна додати 2 пачки згущувача. Перекласти коржі сметаною з вишнями. Розкачувати паляниці старайтеся ще теплими, тоді легко катаються. Можна спекти половину порції, тобто: печете три коржі, перерізаєте надвоє, отримаєте 6 частин, в результаті вийде половина пляцка, якщо не треба великого.
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