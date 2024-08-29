Українські винищувачі F-16 збили російські крилаті ракети: стали відомі подробиці

Українські винищувачі F-16, вироблені Lockheed Martin і передані нам Данією, здобули свої перші перемоги в повітрі. За словами президента України Володимира Зеленського, надзвукові F-16 збили російські крилаті ракети під час масованої російської повітряної атаки на українські міста. Збиття ракет сталося через три тижні після того, як перші з 85 винищувачів F-16, які пообіцяли надати Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія, прибули в Україну.

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«Дуже приємно бачити їх в дії», — написав фінський аналітик Йоні Аскола.

З самого початку було очевидно, що українські військово-повітряні сили будуть використовувати F-16 для протиповітряної оборони. Вони були помічені в польотах з парами ракет AIM-9 з інфрачервоним наведенням і ракетами AIM-120 з радіолокаційним наведенням класу «повітря-повітря». Поки літаки не використовують боєприпаси класу «повітря-земля», хоча вони широко сумісні з найкращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва і планерними бомбами з GPS-наведенням, пише Forbes.

Винищувачі F-16 мають сенс для патрулювання повітряного простору. Україна зазнає безперервних атак з повітря, і її збройні сили мобілізують усі наявні види зброї, щоб протистояти щоденним нальотам.

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Відчайдушно намагаючись посилити свою протиповітряну оборону, українці почали використовувати бойові гелікоптери для патрулювання проти безпілотників, посилюючи мережу протиповітряної оборони, яка також включає батареї зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії, мобільні патрулі, а тепер і літаки F-16, йдеться у статті.

Модернізовані винищувачі 1980-х років досить добре оснащені для виконання цієї ролі. Українські військово-повітряні сили озброюють свої винищувачі F-16 зразка 1980-х років ракетами AIM-120B зразка 1990-х років, які мають дальність польоту до 40 миль і керуються крихітними радарами в їхніх носових частинах. Для ближчих боїв F-16 мають на озброєнні ракети AIM-9L/M, вперше представлені у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, слідуючи за їхніми інфрачервоними сигнатурами.

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Це не найновіші ракети класу «повітря-повітря», але вони надійні — і їх багато в арсеналах союзників України. Українські військово-повітряні сили не матимуть проблем з підтриманням своїх F-16 у повній бойовій готовності навіть попри те, що наступного року на озброєння надійде ще більше винищувачів.

Перші вильоти українських F-16 були націлені на російські крилаті ракети. Зі збільшенням кількості винищувачів і розширенням спектру завдань ВПС України F-16 вступатимуть в бій з винищувачами російських ВПС та вражатимуть батареї протиповітряної оборони.

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«Як тільки Україна отримає додаткові літаки F-16, більше пілотів, два літаки Saab AEW, більше досвіду і більше ракет, ці літаки будуть використовуватися не лише для протиповітряної оборони», — прогнозує Аскола, маючи на увазі два літаки-радіолокатори раннього повітряного попередження шведського виробництва Saab 340, які Україна має отримати.

Раніше повідомлялося, що простий захід може наблизити Україну до перемоги.

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