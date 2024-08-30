Президент звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука

30 серпня президент Володимир Зеленський, який сьогодні провів Ставку, звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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В указі № 600 йдеться про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Причину такого рішення в документі не вказано. Варто також наголосити, що Олещук це рішення поки що не коментував.

У той же час у вечірньому зверненні президент Зеленський сказав, що «вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України».

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«Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату. І це потрібно так само на командному рівні — ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», — сказав він.

При цьому у повідомленням Генштабу говориться, що відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Нагадаємо, сьогодні Олещук опублікував допис із зверненням до народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка заявила, що літак F-16 нібито збила українська ППО. Олещук сказав, що сподівається, що Мар'яна відповідатиме за свої дії в суді.

Миколу Олещука було призначено командувачем Повітряних сил у серпні 2021 року, змінивши на цій посаді Сергія Дроздова.

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