Плескавиця: пласка котлета по-балканськи стане однією з ваших улюблених страв

Плескавиця — страва балканської кухні зазвичай з двох видів фаршу, що нагадує велику пласку котлету. Часто подається в ресторанах із салатом зі свіжих овочів. Іноді — з картоплею-фрі. І, звичайно, з якимось соусом. Таку страву можна приготувати й вдома. Це не складно. Дуже важливо, щоб інгредієнти були якісними. Вони визначають смак страви.

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Рецептом плескавиці поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше порадила приготувати дуже смачний гречаний суп із курячими потрушками.

— Цю страву можна готувати як на сковороді, так і на грилі, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати перець чилі. Страва дуже ситна. Можна подавати із салатом зі свіжих огірків та помідорів. Також чудово доповнить цю страву зелень: рукола, базилік, петрушка… Можливо, плескавиця стане однією з ваших улюблених страв.

Плескавиця Фарш яловичий — 200 г Фарш свинячий — 200 г РЕКЛАМА Цибуля — 1 шт. Часник — 3 зубчики РЕКЛАМА Перець чорний Сіль РЕКЛАМА Оливкова або соняшникова олія для смаження Два види фаршу змішуємо, солимо, перчимо. Додаємо подрібнені цибулю та часник. Формуємо з фаршу пласкі котлети. Смажимо на сковороді до готовності.



І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом цибулевого омлету, який можна приготувати на сніданок.

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