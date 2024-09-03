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Шоу-бізнес

«Обожнюю»: популярна акторка показала свою красуню-доньку

13:23 3 вересня 2024
Даша Трегубова з дочкою Поліною

Популярна українська акторка та режисерка Даша Трегубова відсвяткувала день народження своєї доньки. На сторінці у соціальній мережі вона поділилася світлинами Поліни, якій виповнилося 13 років. Відомо, що дівчина вже пробує себе у акторській професії.

«Моя, — підписала фото Трегубова. — 13 сьогодні. Обожнюю».

На початку повномасштабного вторгнення дівчина жила у Польщі разом з мамо, яка проводила благодійні заходи. Згодом вони повернулися до Києва.

Підписника акторки привітали її з народженням доньки та відмітили красу дівчини, яка дуже схожа на маму.

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«Вітаю Поліну з днем народження!!! — написали у коментарях. — Нехай здійсниться головне бажання! Мирного неба над головою!!!»

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«Вітаємо неймовірну маму з днем народження її зірочки, най буде щасливою», — побажали акторці.

«Такі красиві обидві, і от реально у людей діти якось стрімко ростуть! — відмітили шанувальники. — З іменинницею, хай у неї буде гарна доля».

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Раніше акторка Лілія Ребрик різко відповіла на критику.

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