Вбудовані мікрохвильові печі: види техніки та ключові параметри

Застосування техніки для автоматизації готування, розморожування та нагріву дозволить спростити собі життя. Одним із прикладів подібної техніки є мікрохвильова піч, яка може бути вбудована або стояти окремо. Саме формат техніки, що вбудовується, дозволить ідеально вписатися в інтер'єр кухні і тим самим гарантувати єдиний формат дизайну.

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Вбудовані моделі мало чим відрізняються від звичайних варіантів виконання. Хіба що вони можуть мати менший об'єм у діапазоні від 19 до 36 літрів. Також вбудована мікрохвильова піч має менші габаритні розміри, тому ідеально підійде для випадків, коли сама кухня невеликих розмірів. Водночас можна звільнити місце на стільниці.

Виробники печей

Сьогодні моделі мікрохвильових печей, що вбудовуються, представлені від наступних брендів:

• Gorenje;

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• Indesit;

• Samsung;

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• Zanussi;

• Whirpool та багато інших.

Всі вони пропонують різноманітну за технічними параметрами та габаритами техніку. Наявність гарантії дозволить розраховувати на допомогу за наявності проблем.

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Параметри вибору

Один з критеріїв вибору — потужність пристрою, і чим вона вища, тим із більшою температурою відбуватиметься нагрівання. В основному буває параметр від 600 до 1000 Вт та більше. Кількість рівнів нагріву чи програм підбираються індивідуально. Найпростіші моделі мають лише регульований діапазон температур та час нагріву, а вдосконалені моделі доповнюються програмами.

Внутрішній обсяг підбирається з особистих запитів. Як було зазначено вище, обсяг від 19 до 36 літрів. Мінімальні параметри необхідні, якщо відбуватиметься лише нагрівання страв, а великі печі необхідні для стабільного й частого приготування в чималих обсягах.

Матеріали внутрішніх стінок

Не зайвий критерій вибору, адже від якості матеріалу багато в чому залежить простота догляду за технікою. Нержавіюча сталь найчастіше використовується в бюджетних моделях, витримує температурні перепади та в цілому високу температуру, але можуть виникнути проблеми з очищенням. Потрібно використати спеціалізовану хімію.

Емаль також стійка до температурних коливань, але надмірно високі температури не витримує. Легко очищається вологою ганчіркою, а спеціалізована хімія забезпечить відновлення чистоти.

Кераміка та біокераміка — революційні рішення, які не накопичують жир та забруднення, але матеріал досить крихкий.

Де придбати вбудовані печі?

Великий асортимент представлений в інтернет-магазині Stylus, де є окремий каталог із детальним описом кожної печі. Фотографії доповнюються для оцінки та аналізу. Додаткову допомогу у виборі та купівлі нададуть консультанти.

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