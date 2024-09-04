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Здоров'я та медицина

У Києві карантин через амброзію, влада обіцяє тотальне знищення шкідливої рослини

14:10 4 вересня 2024
Алергія

В Києві запроваджують карантин через виявлення амброзії полинолистої, яка викликає алергію. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на Департамент захист довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Карантин поширюється на всю територію столиці та передбачає комплекс спеціальних заходів зі знищення вогнищ амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема, йдеться про:

• знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а при сильному засміченні — скошування або виривання з корінням;
• створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;
• використання хімічних засобів боротьби.

Водночас при застосуванні хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні.

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Нагадаємо, що ще до оголошення карантину, на початку серпня цього року, Київ почав впроваджувати комплекс заходів для ліквідації вогнищ амброзії. Зокрема, напередодні цвітіння цієї рослини-алергену місто почало обробляти території, де виявили амброзію, спеціальним препаратом на основі природного мінералу бішофіт. Після його дії амброзія в’яне, її пилок стає стерильним, тобто не викликає алергії. Також території, на яких виявили амброзію, скошували, а на невеликих ділянках цю рослину виривали з коренем.

Карантин запроваджують відповідним розпорядженням КМВА.

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Зазначимо, що амброзія полинолиста — однорічна рослина, що може досягати висоти до 2 метрів. Вона має характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тисяч насінин за один сезон. Насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).

Раніше «ФАКТИ» писали, від яких продуктів треба відмовитися алергікам, а також про те, чому садівники не рекомендують садити біля будинку популярну серед дачників рослину.

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