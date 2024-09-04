Сир з буряком та руколою: найкращий сніданок вихідного дня

Сир на сніданок — це поживно та смачно. Його можна поєднувати з медом, апельсиновим або вишневим конфітюром, свіжими ягодами та фруктами (лохиною, малиною, персиками, бананами, грушами). Чудовим доповненням можуть бути свіжі овочі та зелень. Наприклад, томати чи редиска.

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А восени не варто забувати про варені буряки. Вони зроблять смак страви вишуканим, особливо у поєднанні з руколою. Такий сніданок не лише смачний, а й корисний.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Руколу можна замінити на кінзу або петрушку, — каже Ардія Діаманті. — А сметану — оливковою олією. Подавайте страву в невеликій гарній піалі або на тарілці.

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Сир з буряком та руколою (на дві порції) Один варений маленький буряк Сир — 300 г Сметана — 1 ст. ложка РЕКЛАМА Рукола — до смаку Сіль — до смаку РЕКЛАМА Зварити та очистити буряк, доповнити ним сир, порізавши його на скибочки або натерши на тертку. Можна зробити тонкі слайси та згорнути трояндочкою. Заправте сир сметаною. Доповніть улюбленою зеленню. І смачного!

А відома кулінарка Валентина Кущ розповіла, як приготувати рулет із кабачка чи кабачкового ролу.

Фото Ольги Сметанської

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