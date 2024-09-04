Сир з буряком та руколою: найкращий сніданок вихідного дня
Сир на сніданок — це поживно та смачно. Його можна поєднувати з медом, апельсиновим або вишневим конфітюром, свіжими ягодами та фруктами (лохиною, малиною, персиками, бананами, грушами). Чудовим доповненням можуть бути свіжі овочі та зелень. Наприклад, томати чи редиска.
А восени не варто забувати про варені буряки. Вони зроблять смак страви вишуканим, особливо у поєднанні з руколою. Такий сніданок не лише смачний, а й корисний.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Руколу можна замінити на кінзу або петрушку, — каже Ардія Діаманті. — А сметану — оливковою олією. Подавайте страву в невеликій гарній піалі або на тарілці.
Сир з буряком та руколою (на дві порції)
Один варений маленький буряк
Сир — 300 г
Сметана — 1 ст. ложка
Рукола — до смаку
Сіль — до смаку
Зварити та очистити буряк, доповнити ним сир, порізавши його на скибочки або натерши на тертку. Можна зробити тонкі слайси та згорнути трояндочкою. Заправте сир сметаною. Доповніть улюбленою зеленню.
І смачного!
А відома кулінарка Валентина Кущ розповіла, як приготувати рулет із кабачка чи кабачкового ролу.
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Фото Ольги Сметанської50
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