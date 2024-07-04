Кабачкові роли

Відома кулінарка Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом зеленого борщу, розповіла, як приготувати рулет із кабачка або кабачкового ролу.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт рулету із кабачка або кабачкового ролу. Чудова закуска! Впевнена, що буде першою зникати на Вашому столі. Начинка може бути будь-яка» — написала вона.

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Інгредієнти (на 1 рулетик): Кабачок середній — 1 шт;

Крем-сир — 50 гр;

Листя салату (руккола, шпинат, що є) — 10−15 гр;

Хамон — 10−15 гр;

Томат в’ялений — 1 шт. РЕКЛАМА Спосіб приготування: «Кабачок нарізаємо тоненькими полосками. Якщо у Вас є економка, то можна нею, або спеціальною терткою. Я нарізала просто ножем. Смажимо на пательні з 2 сторін до мʼякості та рум’яності. Викладаємо на серветку і забираємо лишній жир. Викладаємо на пергамент трішки один на одного. Зверху змащуємо крем-сиром, викладаємо зелень, хамон і томати. Скручуємо в рулет і нарізаємо. Готово», — розповіла кулінарка. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати запечені оладки з кабачків, а також про те, як приготувати кабачки в сметані.

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