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Донька Камалії потрапила до лікарні: названа причина

15:15 4 вересня 2024
Камалія з дочкою Мірабеллою

Популярна співачка Камалія, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, повідомила, що одна з її доньок потрапила до лікарні. На своїй сторінці у соціальній мережі Камалія виклала світлини з лікарні та допис про те, що трапилося з дитиною. Виявилось, Мірабелла впала з електросамоката та отримала серйозний перелом. Співачка подякувала лікарям за вчасно надану допомогу.

«Хочу висловити безмежну вдячність лікарям „Охматдиту“ за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабеллі, яка, на жаль, потрапила в біду — впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням, — написала Камалія. — Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання».

Камалія також звернулася із застереженням до батьків, діти яких користуються електросамокатами.

«Будьте, будь ласка, надзвичайно уважними! — закликала артистка. — Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров’ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх діток, бути уважними та завжди нагадувати їм про обережність».

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Підписники Камалії відгукнулися на її допис та побажали Мірабеллі скорішого одужання.

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«Добре, що добре, хоч і понервували всі», — написали у коментарях.

«Найшвидшого одужання вашій донечці», — висловили побажання.

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Нагадаємо, раніше Камалія і сама з травмами опинилася у лікарні.

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