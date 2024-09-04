Безугла залишається: нардепам не вдалося «викинути» скандалістку з керівництва комітету Ради

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка постійно дискредитує військове керівництво країни, продовжить працювати на посаді заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки.

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Про це та, як голосували в Раді, повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.



«Рада не змогла зняти Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки.

Як голосували зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки:

«Слуга народа» — 124 голоси «за»

ЄС — 17 «за»

«Батьківщина» — 15 «за»

ОПЗЖ — не дало жодного голосу

«Голос» — 12 «за»

«За майбутнє» — 9 «за»

Позафракційні — 6 «за», — написав він.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла відкрито й довго критикувала колишнього головкома Залужного. Зараз вона направила критику на головкома Сирського та інших генералів.



У вівторок, 3 вересня, Безугла поширила неправдиву інформацію про шикування курсантів у Полтаві у момент атаки росіян по території Інституту зв'язку.



Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що нардепка намагається інформаційно знищити найбільш значущі сектори оборони. На його думку, нею мають зайнятися силовики.

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