Безугла залишається: нардепам не вдалося «викинути» скандалістку з керівництва комітету Ради
Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка постійно дискредитує військове керівництво країни, продовжить працювати на посаді заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки.
Про це та, як голосували в Раді, повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.
«Рада не змогла зняти Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки.
Як голосували зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки:
«Слуга народа» — 124 голоси «за»
ЄС — 17 «за»
«Батьківщина» — 15 «за»
ОПЗЖ — не дало жодного голосу
«Голос» — 12 «за»
«За майбутнє» — 9 «за»
Позафракційні — 6 «за», — написав він.
Нагадаємо, Мар’яна Безугла відкрито й довго критикувала колишнього головкома Залужного. Зараз вона направила критику на головкома Сирського та інших генералів.
У вівторок, 3 вересня, Безугла поширила неправдиву інформацію про шикування курсантів у Полтаві у момент атаки росіян по території Інституту зв'язку.
Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що нардепка намагається інформаційно знищити найбільш значущі сектори оборони. На його думку, нею мають зайнятися силовики.
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