«Паразитування на смерті своїх громадян»: Береза спростував інформацію Безуглої щодо шикування в Інституті звʼязку Полтави

Народна депутатка Мар'яна Безугла поширила неправдиву інформацію про шикування курсантів у момент атаки росіян по території Інституту зв'язку. Про це заявив колишній нардеп Борислав Береза у Facebook.

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«Мар'яна бреше. Жодного шикування не було. Не повторюйте її брехню, яку із задоволенням гонить російська пропаганда. Вона кончена та паразитує на трагедії. Приліт був по приміщенню пыд час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає, бо вже відомо, що бачила ту ж саму довідку, що й у ГШ. Бачила, але навмисно збрехала», — заявив Береза.

Він нагадав, що у березні 2022 року після ракетного удару армії росії по казармі бригади морпіхів у Миколаєві тодішній головком Валерій Залужний видав наказ про розосередження особового складу та курсантів. Наказ тоді було доведено до командування всіх рівнів.

«Але людський чинник ніхто не відміняв, на жаль. І ми бачимо, як хтось особисто вирішує ігнорувати той наказ. Маю сумнів, що головком Сирський скасував той наказ. Тож маємо тупорило маніпулювання Безуглою фактами з метою ігнорування фактів та узагальнення всіх військових», — написав Береза.

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На його думку, цього разу за поширення нардепкою неправдивої інформації гарантовано має настати реакція Служби безпеки України. Він вважає, що відсутність такої реакції стане «останнім підтвердженням про наявність наказу з ОП не чіпати її ні в якому разі».

«Паразитування на смерті своїх громадян викликає у мене огиду до паразитів. А від розуміння того, хто стоїть за цим, стає гидко і огидно» - сказав Береза.

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Як писали «ФАКТИ», 3 вересня армія росії атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого, понад 180 осіб отримали поранення станом на 14:20. Він доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Окупанти частково зруйнували одну із будівель Інституту зв'язку, попали до сусідньої лікарні. Мар'яна Безугла повідомила, що під час атаки курсанти нібито були на шикуванні.

Станом на вечір кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по інституту зросла до 51, ще 219 людей поранено.

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З 4 вересня на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської агресії.

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