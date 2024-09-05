У п'ятницю, 6 вересня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн-союзників України у так званому форматі «Рамштайн» на однойменній американській авіабазі у Німеччині. Український президент Володимир Зеленський також планує приїхати на зустріч, щоб особисто попросити у партнерів більше зброї для боротьби з вторгненням росії.

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У Берліні заявили, що візит Зеленського на зустріч міністрів оборони має проілюструвати серйозність ситуації. Глава української держави також хоче закликати партнерів до нових постачань зброї, зокрема ракет великої дальності та більшої кількості засобів протиповітряної оборони.

Візит на базу ВПС США до Рамштайну, в якому, як очікується, візьме участь і міністр оборони Борис Пісторіус, є незвичайним. З початку війни міністри регулярно зустрічаються у форматі «Рамштайн», де вони разом із військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки. Досі атмосфера цих зустрічей була швидше робочою, але візит Зеленського, ймовірно, надасть події політичного забарвлення.

Міністр оборони України Рустем Умеров вже кілька днів перебуває в турне найважливішими країнами-союзниками Києва. Очікується, що він зустрінеться з головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні, де головним питанням, ймовірно, буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь найближчими місяцями на тлі жорсткої бюджетної ситуації в країні.

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Умеров уже їздив до Вашингтона. У Києві побоюються, що США перестануть бути найважливішим союзником України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому після виборів у листопаді.

Адміністрація Байдена, однак, наголосила під час його візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи до Рамштайну. США та їхні партнери продовжать надавати Києву критично важливе обладнання, необхідне для захисту від російської агресії, заявив міністр оборони Ллойд Остін. Він засудив останні російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.

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