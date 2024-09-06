Багато городників після збирання врожаю намагаються посадити на дачі низку культур, щоб ще восени отримати врожай. Часто на ділянках, що звільнилися , сіють гірчицю.

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Гірчиця дуже корисна рослина, пишуть городники на каналі «Моя дача Сад та город».

Ця культура робить ґрунт м'якшим, служить добривом і відлякує деяких шкідників. Гірчицю боятися капустянка, дротяник, слимаки.

Її потрібно висаджувати там де росте картопля, помідори та перці.

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Після збирання врожаю та перекопування ділянки можна сіяти гірчицю. Вона зовсім не боїться морозів. Навесні її скосити та перекопати ділянку.

Гірчицю можна навіть садити в теплицях.

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Від будь-яких листогризучих комах допомагає настій із гірчиці. Для його приготування потрібно 50 г сухої гірчиці настояти в 5 літрах води три дні. Процідити.

Потім долити туди ще 5 літрів чистої води та десь 100 гр рідкого мила. Все добре розмішати та наполягти. Чагарники можна обприскувати на початку літа, а яблуні після цвітіння.

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Після збирання врожаю на ділянці також добре посіяти сидерати, наприклад, фацелію. Досвідчені городники радять висаджувати її на грядках після збирання врожаю картоплі.

Раніше ми розповідали, чому кущі чорнобривців не варто викидати після цвітіння.

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