Чому кущі чорнобривців не варто викидати після цвітіння: поради аграрія

Наприкінці літа-початку осені не тільки можна ще раз засіяти деякі культури, щоб отримати врожай до холодів, а й потрібно підготувати грядки для наступного року.

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Для підготовки грядок часто аграрії використовують чорнобривці. Вирвані із землі кущики, подрібнюються разом з квітками, коренем, розкладаються по землі і перекопуються. Рекомендована глибина загортання 20−30 см.

Особливу користь нададуть чорнобривці грядкам для моркви, капусти, часнику, полуниці, цибулі, томатів. Про це йдеться на каналі «Моя дача Сад і город».

Крім того, кущами чорнобривців можна утеплювати часник, маленькі кущі або квіти. Для утеплення на зиму кущики чорнобривців використовують цілком або подрібнюють. Для затримання снігу на посадках озимого часнику або троянд, вирвані з коренем рослини, укладають у незмінному вигляді.

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Укриття з чорнобривців «працює» краще за гілки, тому що не тільки затримує сніг, створює повітряний прошарок, а й відлякує мишей і зайців, захищає від шкідників, удобрює землю.

Ці квіти також використовують для поліпшення ґрунту. Восени, прибираючи посадки чорнобривців, краще зрізати надземну частину кущиків, а коріння залишати у землі. У зимовий період вони принесуть чимало користі.

Корені, залишившись на зимівлю, запобігають вимиванню мікроелементів, збільшать волого- та повітропроникність.

Від шкідників, гнильних інфекцій, нематоди також допомагають чорнобривці. На грядках з полуницею закладаються у землю подрібнене листя, стебла, бутони. Якщо подрібнену суміш покласти у лунку під час посадки, то кілька років полуниця буде захищена від хвороб різних видів гнилі, білої плямистості, фузаріозу, тощо.

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Чорнобривці також незмінний компонент для покращення складу компосту. Перед внесенням великі стебла подрібнюються секатором, рубаються лопатою. Після вкладання в компостну купу, вся маса обов'язково покривається шаром торішнього компосту та іншої органіки.

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