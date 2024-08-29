Насильство над дітьми та торгівля наркотиками: в чому французька влада звинувачує Павла Дурова

Французький суддя в середу розпочав офіційне розслідування щодо засновника Telegram Павла Дурова у справі про організовану злочинність, але він може уникнути попереднього ув'язнення, внісши заставу у розмірі 5 млн євро, повідомляє ВВС.

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Дуров двічі на тиждень має відзначатись у поліції, йому заборонено залишати територію Франції. Пізно ввечері в середу Дуров вийшов із будівлі суду без конвою і поїхав приватним автомобілем.

За французькими законами слідство не означає, що Дурова вважають винним або що він постане перед судом. Таке рішення лише свідчить про те, що судді бачать у справі достатньо підстав для продовження розслідування. При цьому воно може тривати роками до того, як буде передано до суду, а може бути закрите.

Суддя ухвалив рішення про продовження розслідування та заставу через чотири дні після того, як Дурова було заарештовано в аеропорту Парижа. Увечері середи закінчився максимально можливий термін арешту, 96 годин.

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Дурову висунуто звинувачення щодо всіх 12 злочинів, зазначених у вступному звинуваченні, йдеться у повідомленні прокуратури Франції у X.

Серед них — співучасть у діяльності організованої групи в управлінні онлайн-платформою для здійснення незаконних транзакцій (максимальне покарання за це — ув'язнення на строк до 10 років та штраф у розмірі 500 тис. євро), відмова у наданні на запит уповноважених органів інформації або документів, відмивання грошей.

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Претензії щодо відсутності модерації потенційно кримінального контенту в Telegram та відмови від співпраці зі спецслужбами раніше виникали у правоохоронців багатьох країн, у тому числі російських, але лише у Франції у цьому звинуватили самого Дурова.

Також французька влада оголосила у розшук співзасновника Telegram — брата Павла Дурова — Миколу, пише Politico.

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Ордери на арешт були видані кілька місяців тому, після того, як месенджер «не відповів» на запит суду з ідентифікації користувача Telegram і не співпрацював із французькою та європейською владою у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Крім того, влада Німеччини звинуватила Telegram у «недостатній співпраці». У Федеральному відомстві з охорони конституції (спецслужба при МВС ФРН) стверджують, що Telegram на відміну від інших платформ не давав повних відповідей на його запити. Про це заявив заступник голови відомства Зінан Зелен, повідомляє DW.

Як писали «ФАКТИ», Павло Дуров неодноразово заявляв, що йому довелося назавжди залишити росію через тиск фсб та міркування особистої безпеки. Але виявилося, що Дуров більше 50 разів в'їжджав на територію росії в період з 2015 по 2021 роки.

Також, за деякими даними, Дуров приховано зустрічався із главою кремля володимиром путіним в Азербайджані.

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