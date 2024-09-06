Хоче знайти шлях назад: принц Гаррі насторожив експертів

Експерти побоюються, що принц Гаррі, який може втратити королівський титул, хоче відмовитися від життя в голлівудській мрії і все більше зацікавлений у возз'єднанні зі своїм корінням, пише видання Geo.tv.

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Новину про це Royal Observer повідомило джерело, яке працює в Монтесіто, де мешкають герцог і герцогиня Сассекські. Цей інсайдер нещодавно звинуватив Меган Маркл у тому, що вона «не гає часу дарма», намагаючись керувати «шоу», особливо під час поїздки з чоловіком в Колумбію. Він навіть назвав це «владним» шаблоном, який походить від прагнення герцогині бути в центрі уваги, і підкреслив замкнутість та ізоляцію принца Гаррі.

За словами джерела, принц Гаррі перетворився на «оболонку колишнього себе», він «відчуває себе все більш ізольованим у Каліфорнії, тому відновлює зв’язки зі старими друзями вдома».

«Поїздка до Колумбії також підкреслила, як Меган комфортно перебувати в центрі уваги, тоді як Гаррі виглядає дуже похмурою, нещасливою фігурою на задньому плані, — зізнався інсайдер. - Він хоче знайти шлях назад до королівського життя у Великобританії та зараз шукає поради від старих друзів і соратників».

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