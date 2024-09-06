Смертельна небезпека: автоексперти назвали три загрози від перекачаних шин

Перекачані шини в автівці можуть не лише «гудіти» під час їзди, але й стати причиною справді серйозних проблем.

Перевищення рекомендованих виробником показників тиску, як пише профільне видання uamotors.com.ua, може призвести до механічних пошкоджень та значно підвищує ризик аварій.

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По-перше, надмірний тиск може спричинити розрив шин через пошкодження боковин. Це явище, відоме як «викид», може стати особливо небезпечним під час руху на високій швидкості. Якщо передня шина вибухне, водій може втратити контроль над автомобілем, що значно ускладнює ситуацію і може призвести до серйозних наслідків.

По-друге, збільшення тиску в шинах робить їх жорсткішими, що зменшує контактну поверхню протектора з дорогою. Це знижує зчеплення з дорожнім покриттям, що ускладнює прискорення і гальмування, а також підвищує ризик ковзання і втрати контролю над автомобілем. Таке погіршення керованості може стати причиною аварії.

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По-третє, перекачані шини можуть призвести до аквапланування, коли автомобіль втрачає контакт з дорогою через водяний шар між шиною і поверхнею дороги. Високий тиск у шинах посилює цей ефект, оскільки водяні канали на протекторі не можуть ефективно відводити воду. Це ускладнює гальмування і управління автомобілем, навіть при помірних швидкостях.

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Раніше автоексперти давали поради щодо регулювання тиску в шинах у спекотну погоду. Адже на кожні 5,5 градуси підвищення температури тиск у шинах зростає на 0,068 атмосфери. Якщо автовласник налаштували тиск у шинах на 2,4 атмосфери прохолодним весняного ранку за температури 0 градусів, то у спекотний день за 27 градусів тиск у шинах може піднятися до 2,76 атмосфери.

Фото Pixabay

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