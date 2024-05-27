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Слідкуйте за прогнозом погоди: чому влітку важливо регулювати тиск у шинах автомобіля

11:02 27 травня 2024
Шини

Догляд за автівокю в холодну та теплу пори року має певні відмінності. Зокрема, у спеку транспортний засіб рекомендують мити водою помірної температури й розміщувати його під час «водних процедур» в тіні.

Також температура навколишнього середовища має значний вплив на тиск у шинах: чим спекотніше, тем більше тиск, пише «Твоя машина» та цитує експертів Motorbicuit, які розповіли, як правильно регулювати тиск у шинах залежно від погодних умов і чому це важливо.

Отже, на кожні 5,5 градуси підвищення температури тиск у шинах зростає на 0,068 атмосфери. Якщо автовласник налаштували тиск у шинах на 2,4 атмосфери прохолодним весняного ранку за температури 0 градусів, то у спекотний день за 27 градусів тиск у шинах може піднятися до 2,76 атмосфери. Ось чому важливо перевіряти та корегувати тиск у шинах перед тим, як сісти за кермо за таких погодних умов.

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Також неправильний тиск у шинах може призвести до:

  • збільшення ризику вибуху шин;
  • швидкого зносу шин.

А надмірний тиск — до:

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  • зниження зчеплення з дорогою, що може бути небезпечно під час гальмування;
  • швидкого зношення шин;
  • збільшення ризику пробиття шин.

Експерти радять перевіряйте тиск у шинах вранці, до початку руху, коли шини ще холодні. Якщо температура повітря значно підвищується протягом дня, зменшіть тиск у шинах на 0,14−0,27 атмосфери, щоб компенсувати збільшення тиску через нагрівання.

Раніше автоексперти назвали п'ять причин, чому не варто включати кондиціонер в автомобілі відразу після запуску двигуна.

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Фото Pixabay

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