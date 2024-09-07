«Найпростіша піца вашого життя» за рецептом Тетяни Литвинової: всього лише 2 інгредієнти!

В Україні триває сезон збору овочів і фруктів, і, відповідно — приготування різноманітних смачних блюд з них та консервації. Тому після розповіді про те, як швиденько заквасити помідори у «сексуальних банках», відома кулінарка Тетяна Литвинова вирішила поділитися з шанувальниками рецептом швидкої і простої піци з кабачків.

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«Вітаю, мої хороші, це кабачкова піца, безглютенова. Рецепт дуже простий. Основа для піци — це кабачок і яйце — і все, більше нічого не потрібно. Впевнена, що це буде найпростіша і найкорисніша піца вашого життя», — звернулася вона до шанувальників на своєму сайті.

Інгредіенти: — Кабачки-350 р.

- Яйце-1 шт.

- Томатний соус — 50 г.

- Сир Голландський

- Прошутто — 100 г,

- Орегано-1 ч. л.

- Базилік-1 гілочка РЕКЛАМА Як готувати піцу, Тетяна розповіла у відео. Духовку розжарюємо до 200 градусів на 15 хвилин. РЕКЛАМА Спочатку треба натерти кабачок на крупну терку шматочками. Потім трошечки віджимаємо кабачок для того, щоб позбутися зайвої вологи. Перекладаємо натертий кабачок прямо в форму. Далі краще намочити трошечки пергамент і зім'яти. Після цього він стане більш слухняним. Додаємо сюди сіль та перець. Тепер сюди додаємо одне яйце. Прямо одразу в формі перемішуємо. РЕКЛАМА Розрівнюємо, просипаємо зверху орегано. Потім поміщаємо у духовку розігріту до 200°. Через 10 хвилин додаємо сир зверху. Через 10 хвилин беремо смачний соус і намащуємо його зверху (не більше ніж дві столових ложки). Додаємо сир зверху. Ще 5 хвилин при температурі 200° і страва готова.

Як писали «ФАКТИ», раніше Литвинова розповіла, як приготувати вечерю з кабачків.

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