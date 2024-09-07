«Найпростіша піца вашого життя» за рецептом Тетяни Литвинової: всього лише 2 інгредієнти!
В Україні триває сезон збору овочів і фруктів, і, відповідно — приготування різноманітних смачних блюд з них та консервації. Тому після розповіді про те, як швиденько заквасити помідори у «сексуальних банках», відома кулінарка Тетяна Литвинова вирішила поділитися з шанувальниками рецептом швидкої і простої піци з кабачків.
«Вітаю, мої хороші, це кабачкова піца, безглютенова. Рецепт дуже простий. Основа для піци — це кабачок і яйце — і все, більше нічого не потрібно. Впевнена, що це буде найпростіша і найкорисніша піца вашого життя», — звернулася вона до шанувальників на своєму сайті.
Інгредіенти:
— Кабачки-350 р.
- Яйце-1 шт.
- Томатний соус — 50 г.
- Сир Голландський
- Прошутто — 100 г,
- Орегано-1 ч. л.
- Базилік-1 гілочка
Як готувати піцу, Тетяна розповіла у відео.
Духовку розжарюємо до 200 градусів на 15 хвилин.
Спочатку треба натерти кабачок на крупну терку шматочками. Потім трошечки віджимаємо кабачок для того, щоб позбутися зайвої вологи. Перекладаємо натертий кабачок прямо в форму.
Далі краще намочити трошечки пергамент і зім'яти. Після цього він стане більш слухняним. Додаємо сюди сіль та перець. Тепер сюди додаємо одне яйце. Прямо одразу в формі перемішуємо.
Розрівнюємо, просипаємо зверху орегано. Потім поміщаємо у духовку розігріту до 200°. Через 10 хвилин додаємо сир зверху.
Через 10 хвилин беремо смачний соус і намащуємо його зверху (не більше ніж дві столових ложки). Додаємо сир зверху. Ще 5 хвилин при температурі 200° і страва готова.
Як писали «ФАКТИ», раніше Литвинова розповіла, як приготувати вечерю з кабачків.90
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