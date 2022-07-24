Яких тільки господарських порад не потребують люди: як вирощувати, підгодовувати, поливати городину, дерева чи кущі. Досить часто перед господарями постає певна проблема: на подвір’ї або біля нього треба викорчувати старий пень. Зробити це буває нелегко, особливо, якщо корені дуже розгалужені. Та, як каже господар з Вінниччини Степан Кобильник, є старий перевірений спосіб!

«Принцип дуже простий і не потребує жодних зусиль. Слід засипати пні аміачною селітрою з розрахунку 400 — 500 грамів на кожен. І дати пенькам спокій на три тижні.

За цей період аміачна селітра, яка за своїм складом є сильною кислотною сіллю, вступає в хімічну реакцію з деревиною і, можна сказати, роз’їдає її, перетворюючи на потерть. Важливо, що селітра проходить крізь всі щілини пенька, сягаючи коренів зрізаного дерева. Щоб вона краще всмоктувалася, можна накрити пеньок поліетиленовою плівкою, тоді селітру не змиють дощі. Коли пройде час, необхідно облити кожен пеньок гасом (по 300 — 400 мілілітрів) і підпалити. Вогонь дощенту випалює пні".

Боротьба з пнями може втомити особливо у спеку. Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» рекомендували рецепт домашнього морозива.



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