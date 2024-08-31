Як правильно зберігати цибулини тюльпанів, щоб наступною весною отримати пишне цвітіння

Якщо ваші тюльпани, висаджені восени, цвіли слабо або зовсім не цвіли, то настав час навчитися правильно зберігати цибулини, пише видання Southernliving. Цибулинам тюльпанів потрібен період холодної погоди, щоб дати весняне цвітіння.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо ви зберігаєте цибулини з року в рік, на прикінці цвітіння видаліть квітконос, щоб запобігти утворенню насіннєвого стручка. Залиште листя приблизно на шість тижнів або доки воно не пожовтіє та не зів’яне, щоб максимально зберегти поживні речовини, необхідні для повторного цвітіння. Після того, як листя зів’яне, цибулини слід прибрати з саду.

Коли прийде час викопувати цибулини, скористайтеся садовими вилами, щоб розпушити ґрунт. Цей інструмент працює набагато краще, ніж лопата, якою можна випадково розрізати цибулину навпіл.

Якщо цибулини тюльпанів знаходяться біля коріння дерев або кущів, можливо, краще залишити їх. Ви ж не хочете ризикувати пошкодженням коріння здорової рослини лише заради отримання цибулин.

РЕКЛАМА

Основне правило очищення цибулин тюльпанів: не мийте цибулини. Викиньте всі пошкоджені, м’які або гнилі. Використовуйте чисті садові ножиці, щоб видалити будь-яке коріння та сухе листя, яке ще прикріпилося.

Розкладіть цибулини на решітці так, щоб вони не торкалися одна одної. Необхідна хороша циркуляція повітря.

РЕКЛАМА

Потім помістіть стелаж у прохолодне, сухе, темне місце, як-от гараж, комору чи підвал. Дайте цибулинам висохнути на повітрі протягом 48−72 годин. Коли цибулини стануть сухими та «паперовими», настав час перемістити їх у місце для зберігання.

Цибулини тюльпанів можна зберігати на піддоні або в неглибокому ящику в тонкому шарі сухого моху, вермикуліту, тертого паперу або піску.

РЕКЛАМА

Ви також загортаєте кожну цибулину в невеликий аркуш газетного паперу і зберігаєте їх на підносі або в неглибокій коробці. Висушені цибулини можна зберігати в сітчастому мішку, подібному до тих, що використовуються для цибулі в продуктовому магазині. Повісьте так, щоб навколо мішка була хороша циркуляція повітря. Для зберігання цибулин також можна використовувати старі колготки або панчохи. Ви також можете зберігати цибулини в підвішених паперових пакетах.

Не зберігайте цибулини з фруктами, особливо з яблуками, які виділяють газ етилен, він може пошкодити тюльпани. Обов’язково маркуйте цибулини, які зберігаються, щоб розділити кольори та сорти. Більшість цибулин тюльпанів дуже схожі!

Найкращий спосіб запобігти гниттю — тримати цибулини окремо одна від одної, відділивши їх папером, тканиною або сухим пухким матеріалом. Перевірте цибулини кілька разів протягом літа та ранньої осені, щоб переконатися, що вони сухі. Викиньте будь-які цибулини, які мають ознаки цвілі або розм’якшення.

Висаджуйте цибулини відразу після вилучення з холодного сховища.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як правильно обрати цибулини та що робити з тюльпанами після того, як вони відцвіли.

31

Читайте нас у Facebook