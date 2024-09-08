Смузі з кавуна: смакота, яка точно не зашкодить талії

Кавуни прекрасно втамовують спрагу й дозволяють не з'їсти зайвого, що сприяє схудненню. До того ж це цінне джерело лікопену, який відіграє важливу роль у профілактиці онкологічних та серцево-судинних захворювань. Тому сміливо готуйте кавуновий смузі, пише видання Weranda.

ВІДЕО ДНЯ

Візьміть: ½ кг кавуна без кісточок

гранат

½ склянки червоної смородини

3−4 ягоди полуниці

сік двох лаймів

терта цедра ½ лайма

сироп агави або інший цукор (4−5 столових ложок на свій смак)

Приготування:

Охолодити всі інгредієнти в холодильнику мінімум на 2 години.

РЕКЛАМА

Зерна граната і ягоди смородини перебити блендером до стану пюре, потім протерти через сито.

Додайте нарізаний кавун, полуницю, сироп агави (або цукор), сік лайма і цедру.

РЕКЛАМА

Ретельно перемішайте до однорідності. Подавати, прикрасивши фруктами та м’ятою.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачної домашньої граноли з горіхами та насінням, яку за кілька хвилин можна приготувати на сковороді.

РЕКЛАМА

А відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася з шанувальниками рецептом швидкої і простої піци з кабачків.

38

Читайте нас у Facebook