Смузі з кавуна: смакота, яка точно не зашкодить талії
Кавуни прекрасно втамовують спрагу й дозволяють не з'їсти зайвого, що сприяє схудненню. До того ж це цінне джерело лікопену, який відіграє важливу роль у профілактиці онкологічних та серцево-судинних захворювань. Тому сміливо готуйте кавуновий смузі, пише видання Weranda.
Візьміть:
- ½ кг кавуна без кісточок
- гранат
- ½ склянки червоної смородини
- 3−4 ягоди полуниці
- сік двох лаймів
- терта цедра ½ лайма
- сироп агави або інший цукор (4−5 столових ложок на свій смак)
Приготування:
Охолодити всі інгредієнти в холодильнику мінімум на 2 години.
Зерна граната і ягоди смородини перебити блендером до стану пюре, потім протерти через сито.
Додайте нарізаний кавун, полуницю, сироп агави (або цукор), сік лайма і цедру.
Ретельно перемішайте до однорідності. Подавати, прикрасивши фруктами та м’ятою.
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