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Смузі з кавуна: смакота, яка точно не зашкодить талії

20:32 8 вересня 2024
Смузі з кавуна

Кавуни прекрасно втамовують спрагу й дозволяють не з'їсти зайвого, що сприяє схудненню. До того ж це цінне джерело лікопену, який відіграє важливу роль у профілактиці онкологічних та серцево-судинних захворювань. Тому сміливо готуйте кавуновий смузі, пише видання Weranda.

Візьміть:

  • ½ кг кавуна без кісточок
  • гранат
  • ½ склянки червоної смородини
  • 3−4 ягоди полуниці
  • сік двох лаймів
  • терта цедра ½ лайма
  • сироп агави або інший цукор (4−5 столових ложок на свій смак)

Приготування:

Охолодити всі інгредієнти в холодильнику мінімум на 2 години.

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Зерна граната і ягоди смородини перебити блендером до стану пюре, потім протерти через сито.

Додайте нарізаний кавун, полуницю, сироп агави (або цукор), сік лайма і цедру.

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Ретельно перемішайте до однорідності. Подавати, прикрасивши фруктами та м’ятою.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачної домашньої граноли з горіхами та насінням, яку за кілька хвилин можна приготувати на сковороді.

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А відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася з шанувальниками рецептом швидкої і простої піци з кабачків.

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