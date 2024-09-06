Гранола на сковороді: дуже смачний та корисний сніданок
Є безліч рецептів граноли — з ягодами, медом, молоком, соком. А цей — просто з цукром. Зате таку гранолу можна вживати тим, хто має алергію на мед. І готується вона швидко, всього 7−8 хвилин на сковороді, ділиться кулінарка Валентина Бурко.
Складники:
- 200 г вівсяних пластівців плющених
- 2 с. лож. вершкового чи кокосового масла
- 2−4 с. лож. цукру
- 100 г мигдалю
- 100 г насіння льону
- 100 г насіння соняшнику чищеного
- Ваніль, кориця
- Сухофрукти, кокосова стружка, горіхи, насіння — на смак
Приготування:
На сковороді розтопити масло, всипати цукор, не мішати, лише потрясти сковородою, щоб цукор рівномірно розподілився по дну.
Коли цукор стане жовтим, висипаємо до нього вівсянку і мигдаль. Смажимо на середньому вогні 3 хв. Постійно мішаємо, розтираючи грудочки. Додаємо насіння соняшнику і льону. Ще тримаємо на малому вогні 3−4 хв.
Охолодити. Зберігати в банці до 1 місяця.
Смачно з йогуртом чи молоком.
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