Гранола на сковороді: дуже смачний та корисний сніданок

Є безліч рецептів граноли — з ягодами, медом, молоком, соком. А цей — просто з цукром. Зате таку гранолу можна вживати тим, хто має алергію на мед. І готується вона швидко, всього 7−8 хвилин на сковороді, ділиться кулінарка Валентина Бурко.

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Складники: 200 г вівсяних пластівців плющених

2 с. лож. вершкового чи кокосового масла

2−4 с. лож. цукру

100 г мигдалю

100 г насіння льону

100 г насіння соняшнику чищеного

Ваніль, кориця

Сухофрукти, кокосова стружка, горіхи, насіння — на смак

Приготування:

На сковороді розтопити масло, всипати цукор, не мішати, лише потрясти сковородою, щоб цукор рівномірно розподілився по дну.

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Коли цукор стане жовтим, висипаємо до нього вівсянку і мигдаль. Смажимо на середньому вогні 3 хв. Постійно мішаємо, розтираючи грудочки. Додаємо насіння соняшнику і льону. Ще тримаємо на малому вогні 3−4 хв.

Охолодити. Зберігати в банці до 1 місяця.

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Смачно з йогуртом чи молоком.

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