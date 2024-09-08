40.88 / 41.39 45.31 / 46.01
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Болгарський перець, маринований з медом: смачно, просто і без зайвого клопоту

13:09 8 вересня 2024
Перець

Рецептів маринованих болгарський перців на зиму безліч — у кожної господини знайдуться свої секрети.

Ресурс shuba. life пропонує ще один оригінальний рецепт — з медом. Автори стверджують, що приготований таким чином перець не втрачає хрумкості і що така закуска готується просто й без зайвого клопоту.

Інгредієнти:

  • Перець болгарський — 1.5 кг;
  • Олія соняшникова рафінована — 250 мл;
  • Мед — 200 г;
  • Вода — 250 мл;
  • Оцет 9% - 150 мл;
  • Перець чорний, горошок — 0.5 ст. л.;
  • Часник, зубчики — 5 шт.;
  • Сіль кам'яна — 1 ст. л.;
  • Лавровий лист — 3 шт.

Читайте також: Мариновані огірочки, як в «МакДональдз»: цікавий рецепт від Лілії Цвіт

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Перець помийте, почистьте від серцевин і наріжте середніми шматочками. Часник почистьте і поріжте пластинками.
  • Для маринаду у каструлю налийте воду, олію, оцет, додайте мед, часник, перець горошком, сіль і лаврові листки. Доведіть маринад до кипіння.
  • Покладіть у маринад половину перцю і варіть 2−3 хвилини після закипання. Потім викладіть перець у стерилізовані банки та прикрийте прокип’яченими кришками.
  • Таким же чином приготуйте решту перцю, розкладіть у банки, залийте весь перець маринадом.
  • Закрийте банки кришками, переверніть догори дном, закутайте рушником і залиште до повного охолодження.

Оригінальний рецепт маринованих зелених помідорів, які консервують з болгарським перцем, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

часник

Завжди буде свіжим й пролежить до весни: як правильно зберігати часник

зодіак

Зміни на краще настануть дуже скоро: чиє життя почне покращуватись після затемнення 18 вересня

Військовий квиток

«Забиратимуть» всіх чоловіків? Чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово

Гривні

І соціальна допомога, і пенсія: хто з українців має право на дві виплати одночасно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту