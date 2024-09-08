Болгарський перець, маринований з медом: смачно, просто і без зайвого клопоту

Рецептів маринованих болгарський перців на зиму безліч — у кожної господини знайдуться свої секрети.

Ресурс shuba. life пропонує ще один оригінальний рецепт — з медом. Автори стверджують, що приготований таким чином перець не втрачає хрумкості і що така закуска готується просто й без зайвого клопоту.

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Інгредієнти: Перець болгарський — 1.5 кг;

Олія соняшникова рафінована — 250 мл;

Мед — 200 г;

Вода — 250 мл;

Оцет 9% - 150 мл;

Перець чорний, горошок — 0.5 ст. л.;

Часник, зубчики — 5 шт.;

Сіль кам'яна — 1 ст. л.;

Лавровий лист — 3 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Перець помийте, почистьте від серцевин і наріжте середніми шматочками. Часник почистьте і поріжте пластинками.

Для маринаду у каструлю налийте воду, олію, оцет, додайте мед, часник, перець горошком, сіль і лаврові листки. Доведіть маринад до кипіння.

Покладіть у маринад половину перцю і варіть 2−3 хвилини після закипання. Потім викладіть перець у стерилізовані банки та прикрийте прокип’яченими кришками.

Таким же чином приготуйте решту перцю, розкладіть у банки, залийте весь перець маринадом.

Закрийте банки кришками, переверніть догори дном, закутайте рушником і залиште до повного охолодження.

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Фото Pixabay

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