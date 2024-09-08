Паралімпіада-2024: підсумковий медальний залік Ігор-2024 у Парижі

У неділю, 8 вересня, у Парижі фінішували Паралімпійські ігри-2024, на яких 4440 параатлетів зі 180 країн за 11 днів змагань розіграли 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

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Україну на спортивних аренах у столиці Франції представляли 140 спортсменів у 17 видах спорту. Наші спортсмени здобули 82 нагороди — 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові, фінішувавши у медальному заліку на 7-й позиції (а за загальною кількістю нагород — на 5-му місці).

В останній день змагань Владислав Єпіфанов став паралімпійським чемпіоном у веслуванні на байдарках і каное, фінішувавши першим у ва'а (дистанція 200 метрів), Марина Мажула з Миколаєва виборола «срібло» на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів, а Антон Крюков відтепер віцечемпіон Паралімпіади у паверліфтингу у ваговій категорії понад 107 кг.

Топ-десятку (за кількістю «золота») у медальному заліку Парижа-2024 сформували:

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1. Китай — 220 нагород (94 золотих, 76 срібних, 50 бронзових);

2. Великобританія — 124 (49−44−31);

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3. США — 105 (36−42−27);

4. Нідерланди — 57 (27−17−12);

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5. Бразилія — 89 (25−26−38);

6. Італія — 71 (24−15−32);

7. Україна — 82 (22−28−32);

8. Франція — 75 (19−28−28);

9. Австралія — 63 (18−17−28);

10. Японія — 41 (14−10−17).

Додамо, що на попередніх літніх Паралімпіадах українські спортсмени мали такі медальні показники: Атланта-1996 — 7 нагород (1−4-2; 44-е місце), Сідней-2000 — 37 (3−20−14; 35-е), Афіни-2004 — 55 (24−12−19; 6-е), Пекін-2008 — 74 (24−18−32; 4-е), Лондон-2012 — 84 (32−24−28; 4-е), Ріо-2016 — 117 (41−37−39; 3-є), Токіо-2020 — 98 (24−47−27; 6-є).

Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі Україна здобула 12 нагород та фінішувала у медальному заліку на 22-му місці.

Фотоколаж Pexels

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