Українські війська контратакують під Покровськом: західні ЗМІ про ситуацію на найбільш гарячому напрямку

Коли наприкінці серпня російська 2-га загальновійськова армія та підпорядковані підрозділи просувалися до Покровська, деякі російські оглядачі застерігали від надмірної самовпевненості з боку росіян, пише Forbes. Видання зазначає, що сили ворога переважали приблизно в чотири рази.

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«Так, українці неухильно відступають вздовж Покровської осі щонайменше з середини лютого, коли росіяни прорвали оборону міста-фортеці Авдіївки на східному кінці осі. Але, незважаючи на те, що для раптового вторгнення в Курську область росії було виділено десяток батальйонів з восьми бригад, українці, схоже, тримали в резерві чотири або п'ять бригад — кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки — в резерві. Зараз деякі з цих резервів нарешті приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість кілометрів від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання. Відбувається саме те, що і передбачалося — українські збройні сили почали контратакувати. І це допомагає стабілізувати лінію фронту — принаймні поки що», — зазначають аналітики Forbes.

Це здивувало деяких українських спостерігачів, які звинувачували у багатомісячному відступі оперативно-стратегічної групи «Таврія» на схід від Покровська брак укріплень, а не нестачу військ. «Не так давно в публічному дискурсі обговорювалося, що перекидання додаткових бригад на Покровський напрямок не матиме великого значення, — зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight. — Але зараз ми бачимо, що це дійсно має значення».

Не варто очікувати негайних кардинальних змін навколо Покровська. Наразі українські підкріплення проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є уповільнення або незначне відкидання російських військ. Але росіяни не можуть дозволити собі втрачати темп. Кожен день їхнього невдалого просування — це день, коли українці можуть окопатися і зміцнити свої позиції навколо Покровська напередодні майбутньої зими. Це має наслідки для всієї війни в Україні.

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«Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі воєнних дій у 2024 році», — прогнозує Український центр оборонних стратегій.

Високий рельєф місцевості в Покровську та навколо нього спрямовує сили, що атакують, до нижніх південних підступів до міста. Це також спрямовує їх до Селидового, пікова висота якого нижча за найвищу точку Покровська.

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Справедливо буде сказати, що росіяни повинні пройти через Селидове, щоб мати змогу вести прицільний вогонь по Покровську. Без утримання району Селидового ворог не зможе продовжувати свій наступ.

Але тепер, коли свіжі і добре оснащені українські війська знаходяться в Селидовому і наступають, російське захоплення Покровська, яке колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш імовірним.

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Раніше повідомлялося, що російським окупантам наказали взяти Покровськ до 1 жовтня.

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