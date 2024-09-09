Дружина «великого невдахи» не хоче більше відвідувати Британію: експерти про поточну ситуацію з принцом Гаррі

За словами королівського фотографа Артура Едвардса, принца Гаррі вважають «великим невдахою» і звинувачують в тому, що він вважає себе «важливішим, ніж він є насправді» після переїзду до США з Великій Британії, пише The News.

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Едвардс, який протягом своєї кар'єри зробив безліч фотографій королівської сім'ї, вважає, що герцог намагається відновити свій імідж у Великий Британії. Він також поділився своєю точкою зору на поточну ситуацію Гаррі.

Артур сказав ЗМІ: «Я думаю, що він думає, що він більш значущій, ніж є насправді. Я також думаю, що Меган більше не хоче сюди. Він повертається, але вона не їде з ним».

Фотограф сказав, що король розбитий і думає, що «ніколи не побачить» своїх онуків Арчі та Лілібет. Вони повинні бути у Великій Британії, «насолоджуючись життям королівської родини», сказав Артур і додав: «Замість цього вони застрягли у своєму будинку в Монтесіто, і вони просто знаменитості в місті, повному знаменитостей».

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Гаррі кілька разів повертався до Великої Британії після переїзду до США. Візити включали похорон королеви та коронацію його батька. Наприкінці минулого місяця він був у Норфолку на поминальній службі за своїм покійним дядьком, лордом Робертом Феллоузом у церкві Святої Марії.

Кажуть, що він зупинявся в Олторп-хаусі — будинку дитинства його покійної матері принцеси Діани — яку також поховали на його території в 1997 році.

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У розмові з The Sun джерело повідомило: «Вільям і Гаррі обидва були там (на поминальній службі за лордом Робертом Феллоузом — Авт.), але ми жодного разу не бачили, щоб вони розмовляли один з одним. Вони трималися на відстані».

Король Чарльз хотів би помиритися зі своїм відчуженим сином Гаррі в якийсь момент у майбутньому, коли настане відповідний час, вважають королівські експерти.

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Королівський автор Філ Дампір сказав The Sun: «Я думаю, очевидно, король хотів би помиритися зі своїм сином в якийсь момент. Не в останню чергу тому, що він хотів би більше бачити своїх онуків Арчі та Лілібет».

Раніше повідомлялося, що королівські експерти закликали Чарльза ІІІ захистити інститут монархії.

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