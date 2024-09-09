Ніжний шоколадний мус: швидко і просто
Якби би люди уважніше читали склад магазинних десертів на етикетках, можливо, більше б готували самі. Адже немає нічого кращого за натуральну їжу. Вона корисна для здоров'я — і це головне.
Коли ви готуєте самі, ви завжди знаєте, які інгредієнти використовуєте: їхню якість, ступінь свіжості… Ви самі можете регулювати ступінь солодкості. До речі, зараз у десерти цукру додають усе менше й менше. І це стійка тенденція.
Рецептом ніжного шоколадного мусу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Особливість цього шоколадного мусу в тому, що він готується на основі какао та варених яєць, — каже Елла Іванова. — Це дуже простий рецепт і швидкий у приготуванні. Дуже важливо, щоб какао було хорошої якості. Утім, це стосується всіх інгредієнтів у будь-якому рецепті.
Шоколадний мус
- 4 варених яйця
- 2 столові ложки какао
- Сіль
- 3 г ванільного цукру
- 100 г молока або вершків
- За смаком цукор або мед
Добре збиваємо всі інгредієнти в блендері та поміщаємо в холодильник на 5−8 годин. Під час подачі можна прикрасити свіжою м'ятою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт швидкого десерту з ряжанки.
Фото з альбому Елли Іванової15
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