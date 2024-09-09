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Ніжний шоколадний мус: швидко і просто

22:25 11 вересня 2024
шоколадний мус

Якби би люди уважніше читали склад магазинних десертів на етикетках, можливо, більше б готували самі. Адже немає нічого кращого за натуральну їжу. Вона корисна для здоров'я — і це головне.

Коли ви готуєте самі, ви завжди знаєте, які інгредієнти використовуєте: їхню якість, ступінь свіжості… Ви самі можете регулювати ступінь солодкості. До речі, зараз у десерти цукру додають усе менше й менше. І це стійка тенденція.

Рецептом ніжного шоколадного мусу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Особливість цього шоколадного мусу в тому, що він готується на основі какао та варених яєць, — каже Елла Іванова. — Це дуже простий рецепт і швидкий у приготуванні. Дуже важливо, щоб какао було хорошої якості. Утім, це стосується всіх інгредієнтів у будь-якому рецепті.

Шоколадний мус

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  • 4 варених яйця
  • 2 столові ложки какао
  • Сіль
  • 3 г ванільного цукру
  • 100 г молока або вершків
  • За смаком цукор або мед

Добре збиваємо всі інгредієнти в блендері та поміщаємо в холодильник на 5−8 годин. Під час подачі можна прикрасити свіжою м'ятою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт швидкого десерту з ряжанки.

Фото з альбому Елли Іванової

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