Швидкий десерт з ряжанки: смачно та доступно
Цей швидкий рецепт десерту буде конкурувати з пана-котою, шоколадними мусами, кремами тощо. Дуже вартий бути збереженим у вашому записнику. Для його приготування треба мінімум часу та інгредієнтів, які точно є у вашому холодильнику, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.
Склад:
300 г ряжанки
120 г цукру
1 ст. ложка какао
10 г желатину
50 мл води
Спосіб приготування
Желатин залити холодною водою, дати час для набухання та розігріти в мікрохвильовій печі або на водяній бані до повного розчинення. За допомогою занурювального блендера збити у високій посудині ряжанку, цукор та какао-порошок. До збитої маси додати теплий желатин і збивати до моменту легкого загустіння.
Помістити готове суфле у скляний посуд і прикрасити сезонними фруктами, горішками, кокосовою стружкою, тут можна фантазувати на свій смак.
Порадуйте себе й близьких смачним десертом. Готується страва дуже швидко з доступних та простих продуктів. А якщо виключити з рецепта цукор, то це буде чудовий десерт для тих, хто дбає про фігуру.
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