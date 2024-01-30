Швидкий десерт з ряжанки: смачно та доступно

Цей швидкий рецепт десерту буде конкурувати з пана-котою, шоколадними мусами, кремами тощо. Дуже вартий бути збереженим у вашому записнику. Для його приготування треба мінімум часу та інгредієнтів, які точно є у вашому холодильнику, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

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Склад:

300 г ряжанки

120 г цукру

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1 ст. ложка какао

10 г желатину

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50 мл води

Спосіб приготування

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Желатин залити холодною водою, дати час для набухання та розігріти в мікрохвильовій печі або на водяній бані до повного розчинення. За допомогою занурювального блендера збити у високій посудині ряжанку, цукор та какао-порошок. До збитої маси додати теплий желатин і збивати до моменту легкого загустіння.

Помістити готове суфле у скляний посуд і прикрасити сезонними фруктами, горішками, кокосовою стружкою, тут можна фантазувати на свій смак.

Порадуйте себе й близьких смачним десертом. Готується страва дуже швидко з доступних та простих продуктів. А якщо виключити з рецепта цукор, то це буде чудовий десерт для тих, хто дбає про фігуру.

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом йогуртового десерту з карамелізованими яблуками та корицею, який є ідеальним для легкої вечері.

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