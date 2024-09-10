Смачний пиріг зі сливами та крамблом: ідеально до ранкової кави
Перехід з літа до осені — найкращий час для приготування сливового пирога. Саме в цей період ми можемо купити свіжу сливу за дуже привабливими цінами на ринках і магазинах, пише Gazeta Wroclawska. Тому сміливо готуйте цю смакоту.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 стакан цукру
- 3 склянки пшеничного борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 250 г масла або маргарину
- 3 столові ложки вершків
Крамбл:
- 150 г пшеничного борошна
- 100 г цукрової пудри
- 100 г масла (холодного)
Додатково:
- 1−1 ½ кг слив
Спосіб приготування:
Змішайте маргарин з цукром, поки він не розчиниться. Вимішуючи масу, додайте один відокремлений від білка жовток. Потім додайте просіяне з пудрою борошно і вершки — ретельно перемішайте. Коли маса буде готова і всі інгредієнти добре з’єднаються, ретельно збийте попередньо відокремлені білки до утворення піни і додайте їх в отриману масу, обережно перемішуючи. Викладіть тісто на деко, застелене папером для випічки, і викладіть на нього половинки слив шкіркою вниз. Зверху викладіть приготовлений раніше крамбл. Пиріг потрібно випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.
Крамбл:
Змішайте борошно, цукрову пудру та холодне масло, а потім подрібніть у дрібну крихту. Якщо крамбл вийшов занадто липким, можна присипати його невеликою кількістю борошна. Крамбл потрібно розтерти пальцями на дрібні шматочки.
Нагадаємо рецепт легендарного пирога зі сливами з газети The New York Times.77
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