Смачний пиріг зі сливами та крамблом: ідеально до ранкової кави

Перехід з літа до осені — найкращий час для приготування сливового пирога. Саме в цей період ми можемо купити свіжу сливу за дуже привабливими цінами на ринках і магазинах, пише Gazeta Wroclawska. Тому сміливо готуйте цю смакоту.

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Інгредієнти: 3 яйця

1 стакан цукру

3 склянки пшеничного борошна

1 чайна ложка розпушувача

250 г масла або маргарину

3 столові ложки вершків Крамбл: 150 г пшеничного борошна

100 г цукрової пудри

100 г масла (холодного) Додатково: РЕКЛАМА 1−1 ½ кг слив

Спосіб приготування:

Змішайте маргарин з цукром, поки він не розчиниться. Вимішуючи масу, додайте один відокремлений від білка жовток. Потім додайте просіяне з пудрою борошно і вершки — ретельно перемішайте. Коли маса буде готова і всі інгредієнти добре з’єднаються, ретельно збийте попередньо відокремлені білки до утворення піни і додайте їх в отриману масу, обережно перемішуючи. Викладіть тісто на деко, застелене папером для випічки, і викладіть на нього половинки слив шкіркою вниз. Зверху викладіть приготовлений раніше крамбл. Пиріг потрібно випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.

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Крамбл:

Змішайте борошно, цукрову пудру та холодне масло, а потім подрібніть у дрібну крихту. Якщо крамбл вийшов занадто липким, можна присипати його невеликою кількістю борошна. Крамбл потрібно розтерти пальцями на дрібні шматочки.

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Нагадаємо рецепт легендарного пирога зі сливами з газети The New York Times.

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