«Дуже сливовий пиріг» від Володимира Ярославського: щедрий рецепт у щедрий сезон

Популярний шеф-кухар, постійний суддя «МастерШеф» (СТБ) Володимир Ярославський, який раніше розповів про виклики великої війни, поділився рецептом сливового пирогу.

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«Обожнюю сливи і радію їхньому щедрому сезону в цьому році. Ми готуємо і варення, і до мʼяса додаємо, використовуємо для соусів. А сьогодні приготуємо дуже сливовий пиріг», — написав він.

Інгредієнти:

На форму 26 см

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Перше тісто (на низ):

200−220 г борошна

100 г масла 82.5%

85 г цукру

5 г ванільного цукру

1 маленьке яйце

5 г розпушувачу

1100 г слив

30 г цукру

Штрейзель:

170 г борошна

90 г холодного масла

85 г цукру

Кориця, цедра апельсину, кардамон мелений

Спосіб приготування:

Тісто на низ:

Масло, яйце, цукор, збиваємо в однорідну масу, додаємо борошно з розрушувачем, швидко замішуємо тісто і кладемо трішечки охолонути в холодильник.

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У слив видаляємо кісточку і посипаємо цукром, щоб пустили сік і були смачніші)

Хрумка ароматна посипка штрейзель:

Борошно та цукор змішуємо, додаємо спеції та, за бажанням, цедру цитрусових, холодні шматочки масла. Швиденько рубимо масло кондитерським шкребком чи ножами і потім замішуємо так наче грудочками.

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— Перше тісто через пергамент валкуємо, викладаємо у форму (також можна під низ пергамент покласти) і формуємо високий бортик.

- Якщо сливи великі, то викладаємо бочком, усі одна до одної, так дуже красиво.

- Наверх прямо грудочками кидаємо посипку і запікаємо при температурі 175 градусів 45 хвилин, вимикаємо духовку і ще тримаємо 10 хв. Даємо трішки охолонути і потім виймаємо.

Подавати смачно з ложкою сметани, трохи збитою з цукром! Смачного