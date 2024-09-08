«Дуже сливовий пиріг» від Володимира Ярославського: щедрий рецепт у щедрий сезон
Популярний шеф-кухар, постійний суддя «МастерШеф» (СТБ) Володимир Ярославський, який раніше розповів про виклики великої війни, поділився рецептом сливового пирогу.
«Обожнюю сливи і радію їхньому щедрому сезону в цьому році. Ми готуємо і варення, і до мʼяса додаємо, використовуємо для соусів. А сьогодні приготуємо дуже сливовий пиріг», — написав він.
Інгредієнти:
На форму 26 см
Перше тісто (на низ):
200−220 г борошна
100 г масла 82.5%
85 г цукру
5 г ванільного цукру
1 маленьке яйце
5 г розпушувачу
1100 г слив
30 г цукру
Штрейзель:
170 г борошна
90 г холодного масла
85 г цукру
Кориця, цедра апельсину, кардамон мелений
Спосіб приготування:
Тісто на низ:
Масло, яйце, цукор, збиваємо в однорідну масу, додаємо борошно з розрушувачем, швидко замішуємо тісто і кладемо трішечки охолонути в холодильник.
У слив видаляємо кісточку і посипаємо цукром, щоб пустили сік і були смачніші)
Хрумка ароматна посипка штрейзель:
Борошно та цукор змішуємо, додаємо спеції та, за бажанням, цедру цитрусових, холодні шматочки масла. Швиденько рубимо масло кондитерським шкребком чи ножами і потім замішуємо так наче грудочками.
— Перше тісто через пергамент валкуємо, викладаємо у форму (також можна під низ пергамент покласти) і формуємо високий бортик.
- Якщо сливи великі, то викладаємо бочком, усі одна до одної, так дуже красиво.
- Наверх прямо грудочками кидаємо посипку і запікаємо при температурі 175 градусів 45 хвилин, вимикаємо духовку і ще тримаємо 10 хв. Даємо трішки охолонути і потім виймаємо.
Подавати смачно з ложкою сметани, трохи збитою з цукром! Смачного
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати сливовий пиріг з меренгою, ідеальний пиріг зі сливами з газети The New York Times та сливовий торт.3
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