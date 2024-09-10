«Поверніть мені чоловіка»: Вікторія Бекхем вражена новим хобі Девіда

Девід Бекхем, який захоплюється фермерством, нещодавно продемонстрував свої навички у відео в інстаграмі. Колишній футболіст провів для шанувальників екскурсію своїм садом у заміському маєтку подружжя в Котсуолдсі, пише geo.tv.

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Девід, одягнений у зелену картату сорочку та кепку, продемонстрував курей, зелену цибулю, польові квіти та різноманітні овочі. Він підписав відео так: «У мого Кейла все добре, я чую, як мої друзі з Іст-Енду кажуть: „Він змінився“. Моя дружина просила скоротити відео, але я, очевидно, не послухав, тож мені шкода…»

Вікторія Бекхем хоче, щоб чоловік більше часу був з нею, оскільки Девід занурився в нове хобі.

«Моїм нутром раніше були мотоцикли та кемпінг, тепер це капуста, мед та квіти для дому, можливо, скоро доведеться повернутися в дорогу. @victoriabeckham дякую за квіти для дому», — додав він.

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Однак Вікторія відреагувала на відео з гумором, написавши в коментарях: «Хто цей чоловік?».

Модельєрка кумедно додала: «Поверніть мені мого чоловіка!», супроводжуючи допис смішним емодзі.

Варто зазначити, що інтерес Девіда до садівництва з'явився після того, як Вікторія подарувала йому курей на Різдво.

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Раніше стало відомо, як Вікторія Бекхем хоче допомогти принцесі Кейт.

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