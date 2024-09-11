«Обрала нас своїми батьками»: відоме подружжя чуттєво звернулося до дитини

Подружжя хореографа та танцівника Євгена Кота та спортсменки й блогерки Наталі Татаринової, які нещодавно вперше стали батьками, відсвяткували два місяці з дня народження своєї доньки. На сторінці у соціальній мережі родина виклала світлини та відео з крихіткою, на яких всі позують у білому вбранні. Шанувальники пари розійшлися у своїх судженнях, на кого більше схожа дівчинка — папу чи маму. Нагадаємо, їй дали рідкісне імʼя Леля.

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«Два місяці сьогодні, — написав Євген. — Дякуємо, що обрала нас своїми батьками. Ти чарівна дівчинка, і ми вже краще розуміємо тебе, а ти нас».

Підписники пари з задоволенням стали ділитися своїми враженнями від того, як швидко росте дівчинка.

«Мені здається Леля — це дитя кохання Жені та Наталі, тому що схожа як на татка, так і на маму, — написали у коментарях. - А взагалі, неповторна і чарівна дівчинка».

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«Всі пишуть, що схожа на тата, а мені на маму, особливо очі», — поділилася думкою підписниця.

«Писала нещодавно, що манюня схожа на маму, ДУЖЕ схожа)), — відмітили дописувачі. — Але здається мені, що скоро і татка в ній побачимо, бо тато з мамою між собою схожі. Ось така вона — велика, чудодійна сила кохання».

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що популярний співак чекає на народження третьої дитини.

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