Множинних курсів не буде: глава НБУ зробив заяву щодо долара у 2024 році

Курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності, що дозволить Національному банку України забезпечить курсову стійкість та привабливість гривні.

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Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в етері телемарафону.

Як зазначив Пишний, з початку війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс (спочатку 29,25 грн/долар, з липня 2022 року — 36,6 грн/долар). Це призводило до множинності курсів: офіційний, курс міжбанківського ринку, курс сірого ринку, курс в обмінних пунктах.

При цьому готівковий курс постійно рухався. Голова НБУ нагадав жовтень 2022 року коли, офіційний курс був 36,6, а обмінники продавали долар по 41−42 гривні.

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«Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності», — сказав він.

Пишний зазначив, що однією з задач НБУ було прибрати множинність курсів. Відповідно НБУ з жовтня відмовився від фіксації курсу та перейшов до керованої гнучкості курсу.

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«НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання», — сказав він, зазначивши, що люди отримали право вибору: купувати долар, який може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження в гривневих активах, які дають значний дохід.

Пишний зазначив, що НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара «але декларує, що буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності і курсової стійкості».

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Зазначимо, що офіційний курс долара до гривні з жовтня до кінця грудня 2023 року зріс з 36,57 грн/долар до 37,98 грн/долар. Водночас готівковий курс за 2023 рік впав з рівня 40,70 до 39,05 грн/долар.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6700 до 7100 гривень. Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам. А також вплине на розмір Єдиного соціального внеску (22%), який розраховується від мінімальної зарплати.

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