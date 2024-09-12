Незрівнянні малосольні помідори за добу: виходять пружні, кисло-солоденькі, смачні
Помідор — один з улюблених овочів, з якого можна приготувати безліч різних страв. Мариновані томати взимку є майже на кожному столі.
А малосольні помідори часто готують восени. Раніше це робили у дубових бочках. Їх закладали ще по теплому, а готові томати були за 3−4 тижні.
Господиня, яка веде свій блог з рецептами, запропонувала швидкий рецепт малосольних помідорів, які може приготувати навіть дуже молода кулінарка.
Інгредієнти:
Помідори -2 кг
Кріп, петрушка по пучку
Часник 6−8 зуб
Розсіл: на 1,5 літра води
Сіль-3 ст. л без гірки
Цукор -6 ст. л з невеликою гіркою
Спеції: лавровий лист, перець чорний горошок, насіння кропу (за бажанням), насіння гірчиці (за бажанням)
Оцет 9%-4,5 ст. л
Приготування:
Помідори потрібно вибирати пружні, краще сорт «Сливка». На кожному зробити надріз.
Зелень та часник дрібно порізати й начинити цією сумішшю кожний помідор.
Скласти помідори у ємність, додати половину гіркого перчика.
Розсіл приготувати, дати йому трохи охолонути.
Залити помідори розсолом й поставити на них гніт.
Такі помідори добу тримати за кімнатної температури, а потім поставити у холодильник.
Томати можна буде їсти вже за 24 години.
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