«Він там, де хоче бути»: Бен Аффлек починає нове життя

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек намагаються поділити свої активи, завершуючи розлучення після двох років шлюбу. Відсутність шлюбного договору додає напруги процесу.

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Джерело, близьке до пари, розповіло People, що, хоча вони прагнуть залишатися спокійними та дружніми, ситуація може загостритися. Пара має справу з фінансовими розбіжностями, зокрема щодо розподілу основних активів, таких як особняк у Беверлі-Хіллз за 60,8 мільйонів доларів, який вони придбали минулого року. Згідно із законодавством Каліфорнії, поділу підлягає лише майно, придбане під час шлюбу, але без шлюбного контракту подружжя має досягти згоди щодо розподілу спільного доходу та майна.

У заяві про розлучення Лопес вказала 26 квітня 2024 року як дату їхнього розлучення, а також зазначила, що наразі багато їхніх активів залишаються «невідомими». Пара, яка зараз займається медіацією (метод вирішення суперечок із залученням посередника (медіатора) — Авт.), обрала цей менш формальний підхід, щоб вирішити свої проблеми швидше, ніж традиційний процес з розлучення, пише Marca.

Аффлек тим часом, схоже, плавно переходить до нового життя. Нещодавно він придбав особняк в Брентвуді вартістю 20,5 мільйонів доларів, і, згідно з джерелами, він «щасливий» і «почувається добре», переїжджаючи в новий будинок. Ця покупка здійснена 24 липня, у день народження Лопес, і означає початок нового життя для актора.

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«Він там, де хоче бути: поруч зі своїми дітьми та в районі, який він любить, — сказав інсайдер People. — Йому подобається працювати, і він зосереджений на позитиві».

Лопес, зі свого боку, шукає новий будинок з травня, але ще не завершила жодних угод. Незважаючи на триваючі труднощі, її близькі кажуть, що вона добре справляється з ситуацією, а джерело стверджує, що вона «відчуває себе щасливою», хоча є «деяка гіркота» через розрив.

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Лопес офіційно подала на розлучення в серпні, пославшись на «непримиренні розбіжності». У міру розгортання процесу почали ширитися чутки про те, що Аффлек, можливо, зустрічався з Кік Кеннеді та начебто їх бачили разом у Лос-Анджелесі.

Однак представники Бена Аффлека швидко відкинули ці припущення, стверджуючи, що в чутках «немає правди» і незрозуміло, чи вони взагалі знають один одного.

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Раніше повідомлялося, що незважаючи на розлучення у Бена Аффлека напрочуд щасливий вигляд.

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