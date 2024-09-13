«Найзнаковіший реліз»: TVORCHI випустили альбом «Planet X»

Популярний гурт TVORCHI, які взяли участь в одному з перших концертів загадкової Klavdia Petrivna, випустив новий, п’ятий за ліком повноформатний альбом «Planet X», куди увійшло 14 треків, колаборації з українськими артистами та емоції дуету від усього пережитого за останній час.

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Про це повідомили в пресслужбі колективу з Тернополя.

Над новим альбомом TVORCHI працювали понад три роки: почали ще до повномасштабного вторгнення, а закінчили не так давно, вже після своєї участі в Євробаченні та багатьох подій, що перевернули життя в Україні.

Весь контраст цих періодів та усі емоції від пережитого Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні вклали у альбом «Planet X», який називають містичним трилером з футуристичним звучанням.

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Нова музична історія гурту розгортається на невідомій планеті десь у далекому космосі, де кожна пісня — це новий епізод, що описує життя тут.

Окрім сольних пісень електронного дуету в альбомі також можна почути спільні треки з іменитими українськими артистами, такими як Klavdia Petrivna, The HARDKISS та The Maneken.

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«Це наш найзнаковіший реліз за все існування гурту. Він сповнений таємниць, футуристичний і навіть трохи апокаліптичний, бо ніхто не знає, що буде далі. Остання пісня альбому так і називається — „Is It Over“, що в перекладі означає „Чи це кінець“. Риторичне питання, яке сьогодні задає кожен сам собі. Це про внутрішній стан: ти борешся, ти шукаєш мотивацію, ти намагаєшся жити, та що буде далі з цим світом ніхто не знає. Кожна пісня тут зачіпає різноманітні теми та почуття, які нам близькі сьогодні та ті, які залишились у минулому», — діляться учасники TVORCHI.

Зазначимо, що гурт був заснований у 2018 році в Тернополі саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні, який родом з Нігерії. Хлопці познайомилися під час навчання на фармацевтичному факультеті місцевого медичного університету.

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Гурт швидко здобув популярність завдяки своїм унікальним звукам та харизматичним виступам.

В доробку музикантів окрім «Planet X» також студійні альбоми «The Parts», «Disco Lights», «13 Waves» та «Road».

Одним з найвідоміших досягнень TVORCHI є перемога у Національному відборі на «Євробачення-2023» з піснею «Heart of Steel», на написання якої їх надихнули події на Азовсталі та звернення багатьох військових. У Ліверпулі гурт посів шосте місце.

Крім того, вони отримали кілька музичних нагород, включаючи премії YUNA, «Золота Жар-птиця» тощо.

Фото instagram.com/tvorchi_official/

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