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«Впиратися рогом» не будемо: майор запасу спрогнозував розвиток ситуації на Курщині

16:20 13 вересня 2024
На в'їзді до Курської області рф

Операція на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

«Виникає запитання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово „рейд“. Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд — це рух туди-сюди без затримання», — пояснив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

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«Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, „впиратися рогом“. Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території», — зауважив Гетьман.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляють, що росіяни пішли у контратаки в Курській області, через що ЗСУ втрачають позиції. Наразі ситуація у регіоні є нестабільною.

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