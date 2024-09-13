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«Оксамитовий» кабачковий суп: незвичайний рецепт страви

22:26 17 вересня 2024
кабачковий суп

Супи-пюре мають таку ніжну структуру, що її можна назвати «оксамитовою». Приготувати такий суп в домашніх умовах надзвичайно просто, якщо є блендер.

Кабачки — продукт дуже бюджетний. А ще малокалорійний, що для багатьох важливо. І головне — страви із кабачків смачні.

Рецептом супу-пюре з кабачків із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

— Це дуже смачний суп, — каже Елла Іванова. — Варто спробувати приготувати. Подавайте зі свіжим хлібом чи тостами. Думаю, він сподобається і дорослим, і дітям. У прохолодний осінній день такий суп чудовий.

Суп-пюре з кабачків

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  • 3 невеликі кабачки
  • 1 цибулина
  • 1 яблуко
  • Сіль
  • Перець
  • 2 зубки часнику
  • Сушений часник, перець
  • 500 мл води
  • 100 г вершків

Кабачки нарізати, частину відварити з яблуком, частину обсмажити на сковороді з цибулею та часником. З'єднати обидві частини у каструлі. Варити до готовності.

Додати підігріті на сковороді вершки, посолити. Можна додати і шматочок вершкового масла з зеленню. Пропустити через блендер.

І смачного!

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До речі, з кабачків можна приготувати навіть десерт — фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом неймовірного апельсинового варення з… кабачків.

Фото з альбому Елли Іванової

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