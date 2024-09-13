«Оксамитовий» кабачковий суп: незвичайний рецепт страви
Супи-пюре мають таку ніжну структуру, що її можна назвати «оксамитовою». Приготувати такий суп в домашніх умовах надзвичайно просто, якщо є блендер.
Кабачки — продукт дуже бюджетний. А ще малокалорійний, що для багатьох важливо. І головне — страви із кабачків смачні.
Рецептом супу-пюре з кабачків із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.
— Це дуже смачний суп, — каже Елла Іванова. — Варто спробувати приготувати. Подавайте зі свіжим хлібом чи тостами. Думаю, він сподобається і дорослим, і дітям. У прохолодний осінній день такий суп чудовий.
Суп-пюре з кабачків
- 3 невеликі кабачки
- 1 цибулина
- 1 яблуко
- Сіль
- Перець
- 2 зубки часнику
- Сушений часник, перець
- 500 мл води
- 100 г вершків
Кабачки нарізати, частину відварити з яблуком, частину обсмажити на сковороді з цибулею та часником. З'єднати обидві частини у каструлі. Варити до готовності.
Додати підігріті на сковороді вершки, посолити. Можна додати і шматочок вершкового масла з зеленню. Пропустити через блендер.
І смачного!
До речі, з кабачків можна приготувати навіть десерт — фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом неймовірного апельсинового варення з… кабачків.
Фото з альбому Елли Іванової75
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