Інвалід другої групи «жав сотку» від грудей: в Ужгороді ТЦК провів рейд в пошуках ухилянтів

Співробітники ТЦК Ужгорода давно відомі своєю рішучістю і безкомпромісністю: вони без сумнівів проводять рейди в оздоровчих комплексах, магазинах і саунах, що в інших містах вважається майже неможливим.

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Один з подібних рейдів було проведено 12 вересня, про що написав журналіст Віталій Глагола.

За його інформацією, метою рейду був пошук осіб, які ухиляються від проходження служби або самовільно залишили військову частину.

І, схоже, мету рейду по ресторанах та спортзалах міста було досягнуто: співробітники ТЦК виявили бійців, які самовільно залишили частину та прикидаються особами з інвалідністю.

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«Виявлено рядового та офіцера з Одеси, які самовільно залишили військову частину, а також інваліда другої групи, який у спортзалі „жав сотку“ від грудей. Також виявлено декілька осіб, які були у розшуку за ухилення від мобілізації», — озвучив підсумки рейду Віталій Глагола.

В той же час в інших містах співробітники ТЦК теж мають власний «стиль» роботи: в Києві фотографують відвідувачів ів парках і скверах, а в Івано-Франківську — «мобілізують» водіїв автобусів.

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