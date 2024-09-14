Овни та Раки отримають цікаві пропозиції, а Дівам треба розслабитися: гороскоп на суботу, 14 вересня

Субота, 14 вересня, обіцяє бути днем, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими та уразливими, тому від спілкування з оточуючими краще відмовитися. Втім, саме сьогодні варто зайнятися благодійністю, причому добро необов'язково має бути матеріальним — моральна підтримка є не менш значущою. Не варто нікому відмовляти у розмові, співчутті, доброму слові та пораді.

ВІДЕО ДНЯ

Що ж до конкретних рекомендацій кожному знаку Зодіака, то їх дає український ресурс.

Овен

Сьогодні друзі можуть зробити вам пропозицію фінансового характеру. Це може бути як можливість заробити, так і прохання про позику на вигідних для вас умовах. Не поспішайте одразу відмовлятися. Подумайте над цією пропозицією. Вдалий день, щоб відвідати громадські заходи, побути в колі однодумців.

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Телець

Порада на сьогодні — внести у свою роботу нові фарби. Це може бути інший підхід до вирішення завдань, більш творча подача робочого матеріалу. А може, це буде чаювання з колегами з цікавими розповідями, пропозиціями. Друзі можуть порадувати своїм чуйним ставленням до вас. Може хтось із Тельців захоче взяти участь у благодійності.

Близнюки

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День підходить для активної, інтелектуальної діяльності, вирішення юридичних справ. Можливо, хтось змінить свою думку щодо якогось питання. Ваші переконання вже не вписуватимуться в реальність. Сприятливий час для отримання нових вражень. Це може бути як початок подорожі, так і перегляд цікавої передачі.

Рак

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Сьогодні ви можете захотіти змін, адже енергія вимагатиме виходу. Спрямуйте її на генеральне прибирання будинку, рятуючи його від непотрібних вам речей. Можливий розрив стосунків чи їх трансформація: наприклад, зустрічалися, тепер вирішили жити разом. Хтось із друзів може прийти до вас із цікавою пропозицією.

Лев

Відносини з іншими людьми будуть особливо актуальними. Можливі якісь несподіванки, може, хтось поїде або перестане з вами спілкуватися. Улюблена людина може виявляти більше уваги, говорити приємні слова. Сьогодні добрий день для побачень, романтики, спілкування. Можливий сплеск творчого натхнення.

Діва

Дівам у другу суботу вересня варто більше уваги приділити своєму самопочуттю. І якщо здоров'я нагадує про себе, то не варто перевтомлюватись, робити все через силу. Якщо є можливість, відпочиньте. Робіть лише найважливіші справи як удома, так і на роботі. Якщо є можливість, делегуйте свої справи близьким, колегам.

Терези

День є сприятливим для побачень і романтичних знайомств. Сходіть кудись зі своєю коханою людиною, розвійтеся. Якщо є діти, приділіть їм більше часу. Проводьте час цікаво, нетрадиційно. Це підніме настрій, покращить стосунки між вами. У деяких з'явиться натхнення для творчих занять, хобі.

Скорпіон

Сьогодні добре займатись домашніми справами, приймати гостей. Якщо працюєте, то влаштуйте чаювання з колегами, поговоріть душевно, поділіться цікавою інформацією. Ви будете в цей день чутливішими, поблажливішими, комусь захочеться поділитися наболілим або надати підтримку близьким.

Стрілець

Очікується активний та продуктивний день. Добре займатися інтелектуальною діяльністю, документами, брати участь в обговореннях, домовлятися про щось. Спілкування цього дня буде цікаве і душевне. Зателефонуйте друзям, родичам, скажіть їм як ви цінуєте їх. Також день сприяє до поїздок і переміщень.

Козоріг

14 вересня Козороги займатимуться фінансовими питаннями. Для когось це будуть угоди, обговорення вкладень, розмова з начальником про підвищення зарплати, для інших — дрібні й великі покупки, роздуми про те, куди поїхати у відпустку або як себе побавити і чим. Комусь захочеться розваг, іншим — поїсти щось смачне.

Водолій

Вдалий день, щоб подбати про себе — гардероб, зовнішній вигляд. Хтось захоче відвідати косметолога, перукаря, зробити манікюр. Інші — купити гарну річ чи сумку, взуття. Займіться тим, чим хотіли, але весь час відкладали. На роботі цей час підходить для ініціатив, прояву лідерських якостей.

Риби

Вам захочеться більше відпочивати, а не працювати. Тому ви з нетерпінням чекатимете на закінчення робочого дня. У когось буде сплеск натхнення і він займеться з радістю хобі чи творчістю. Може статися несподіванка, наприклад, дзвінок чи новина вас здивують. Час підходить більше для самостійної роботи, а не колективної.

Також нагадаємо, що зовсім скоро настане вересневе місячне затемнення, яке допоможе одразу трьом знакам Зодіаку зустріти свою долю.



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