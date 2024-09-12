Які дерева та чагарники посадити на ділянці восени, а які краще «притримати» до весни: поради досвідчених садівників

Садівники стверджують, що саме восени слід висаджувати плодові дерева, пам'ятаючи як про головні правила щодо підготовки ям для саджанців, так і догляд за ним до настання зими.

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Як пише видання «На пенсії», осінню посадку плодових дерев зазвичай проводять у період з кінця вересня до середини листопада — все залежить від погоди у вашому регіоні і від того, коли приходять заморозки. Важливо, щоб саджанці укоренилися до того, як прийдуть справжні холоди.

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Так, найкраще займатися посадкою, коли температура ґрунту буде в межах 10−15°C.

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Перед посадкою переконайтеся, що саджанці здорові та мають хорошу кореневу систему. Якщо коренева система ослаблена, можна провести замочування в медовому розчині — 1 столова ложка меду на 10 л води чи використовувати стимулятор росту, придбаний у спеціалізованих магазинах.

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У південних областях України восени можна сміливо висаджувати будь-які культури, а в північних регіонах краще віддати перевагу весняній посадці, хоча останніми роками клімат змінюється у бік потепління і багато культур можна сміливо висаджувати восени, але трохи раніше, ніж на півдні.

Осіння посадка добре переноситься ягідними чагарниками, які починають рано вегетувати:

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чорна, червона та біла смородина;

жимолість;

аґрус.

Навесні ці рослини важче адаптуються, через що сповільнюється зростання та розвиток.

Також восени можна висаджувати зимостійкі сорти яблуні та груші, малину, горобину, чорноплідну горобину, горіхи. Добре також приживаються хвойні дерева, береза, каштан, верба.

А ось кісточкові — вишню, черешню, сливу — краще висаджувати вже навесні. Як і теплолюбні культури: персик, абрикос, мигдаль.

Ями для посадки бажано підготувати заздалегідь, хоч би за 2−4 тижні, щоб земля встигла осісти.

Матеріал «Готуйте ями для саджанців: що робити в саду у листопаді» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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