Кутаби із зеленню та сиром: дуже смачний, швидкий та простий рецепт відомого шеф-кухаря

Українці, окрім власної національної кухні, полюбляють ласувати і стравами народів, які населяють нашу країну. Чільне місце серед них займвють страви кримських татар — наприклад, янтики. Дещо схожими них є й кутаби, до рецепту яких звернулася шеф-кухар Валентина Кущ.

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Така випічка є добре відомою насамперед у турецькій та азербайджанській кухні. Це дуже тонкі чебуреки з крутого тіста, у формі півкола (половинка місяця).

Для приготування орієнтовно шести кутабів підготуйте:

борошно — 300 г;

окріп — 150 г;

сіль;

олія — 30 г.

Для начинки:

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сир кисломолочний — 300 г;

сир сулугуні — 100 г;

зелень;

сіль, перець, можна додати зубчик часнику;

вершкове масло — для змащування.

Етапи приготування

Спочатку замішайте тісто. Для цього до борошна додайте окріп з сіллю та олію. Обережно перемішайте гаряче тісто спочатку ложкою, потім руками. Тісто має бути еластичне та не липнути до рук. Накрийте тісто рушником, а поки воно відстоюється, приготуйте начинку.

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Для цього сулугуні натріть на тертці, змішайте з кисломолочним сиром і додайте улюблену зелень (підійде зелена цибуля, кінза, кріп, мʼята тощо). Також додайте дрібку солі, перцю та за бажанням часник.

Розділіть тісто на рівні частини. Розкатайте їх максимально тонко. Викладіть начинку: на 90 г тіста орієнтовно 3 повні столові ложки начинки. Випечіть на пательні (сухій!) на середньому вогні з двох сторін, щоб зарум*янилось. Щедро змастіть вершковим маслом.

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