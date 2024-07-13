Один з’їв і наївся: турецькі пиріжки з трьома начинками від Ольги Матвій

Кулінарна вигадниця Ольга Матвій, яка ще на початку війни вимушено залишила рідний Маріуполь, не забула місцеві смаки і вподобання, тож популяризує їх серед майже 6 млн підписників в YouTube.

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Вочевидь, спекотні дні знову повернули її на південь, де пахне пахлавою і чебуреками.

Тож господиня вирішила приготувати вдома «майже чебуреки» — а саме турецькі пиріжки з трьома начинками, які смакуватимуть навіть за кілька днів після випічки.

Мова про традиційне м'ясо, різну зелень та тертий сир.

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Що потрібно:

для тіста:

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вода — 200 мл

олія — 30 мл

цукор — 1 ст. ложка

сіль — 0,5 чайной ложки

дріжджі — 7 гр

яйце — 1 шт

борошно — 500 г

для начинок:

фарш — 300 гр

цибуля — 1 шт

зелена цибуля — 100 г

сир — 200 г.

Приготування

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Для початку додайте у воду всі інгридієнди для тіста, після чого всипте борошно, замісіть і залиште на 1 годину.

Тим часом підготуйте начинки.

Сформуйте пиріжки, защіпнувши краї за допомогою виделки.

Змажте жовтком для гарного кольору.

Духову шафу розігрійте до 180 градусів і випікайте пиріжечки до золотавості.

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