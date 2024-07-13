Один з’їв і наївся: турецькі пиріжки з трьома начинками від Ольги Матвій
Кулінарна вигадниця Ольга Матвій, яка ще на початку війни вимушено залишила рідний Маріуполь, не забула місцеві смаки і вподобання, тож популяризує їх серед майже 6 млн підписників в YouTube.
Вочевидь, спекотні дні знову повернули її на південь, де пахне пахлавою і чебуреками.
Тож господиня вирішила приготувати вдома «майже чебуреки» — а саме турецькі пиріжки з трьома начинками, які смакуватимуть навіть за кілька днів після випічки.
Мова про традиційне м'ясо, різну зелень та тертий сир.
Що потрібно:
для тіста:
- вода — 200 мл
- олія — 30 мл
- цукор — 1 ст. ложка
- сіль — 0,5 чайной ложки
- дріжджі — 7 гр
- яйце — 1 шт
- борошно — 500 г
для начинок:
- фарш — 300 гр
- цибуля — 1 шт
- зелена цибуля — 100 г
- сир — 200 г.
Приготування
Для початку додайте у воду всі інгридієнди для тіста, після чого всипте борошно, замісіть і залиште на 1 годину.
Тим часом підготуйте начинки.
Сформуйте пиріжки, защіпнувши краї за допомогою виделки.
Змажте жовтком для гарного кольору.
Духову шафу розігрійте до 180 градусів і випікайте пиріжечки до золотавості.
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