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Один з’їв і наївся: турецькі пиріжки з трьома начинками від Ольги Матвій

17:12 13 липня 2024
Турецькі пиріжки

Кулінарна вигадниця Ольга Матвій, яка ще на початку війни вимушено залишила рідний Маріуполь, не забула місцеві смаки і вподобання, тож популяризує їх серед майже 6 млн підписників в YouTube.

Вочевидь, спекотні дні знову повернули її на південь, де пахне пахлавою і чебуреками.

Тож господиня вирішила приготувати вдома «майже чебуреки» — а саме турецькі пиріжки з трьома начинками, які смакуватимуть навіть за кілька днів після випічки.

Мова про традиційне м'ясо, різну зелень та тертий сир.

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Що потрібно:

для тіста:

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  • вода — 200 мл
  • олія — 30 мл
  • цукор — 1 ст. ложка
  • сіль — 0,5 чайной ложки
  • дріжджі — 7 гр
  • яйце — 1 шт
  • борошно — 500 г

для начинок:

  • фарш — 300 гр
  • цибуля — 1 шт
  • зелена цибуля — 100 г
  • сир — 200 г.

Приготування

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Для початку додайте у воду всі інгридієнди для тіста, після чого всипте борошно, замісіть і залиште на 1 годину.

Тим часом підготуйте начинки.

Сформуйте пиріжки, защіпнувши краї за допомогою виделки.

Змажте жовтком для гарного кольору.

Духову шафу розігрійте до 180 градусів і випікайте пиріжечки до золотавості.

Нагадаємо також про рецепт сирної піци на сковороді від Ольги Матвій, яку легко приготувати навіть на дачі.

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