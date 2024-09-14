Частині українців військову службу зарахують як пільговий стаж для виходу на пенсію: у ПФУ пояснили, кого це стосується

В Україні, яка бореться з російською агресією, у деяких випадках військову службу можуть зарахувати як пільговий стаж для виходу на пенсію. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Це питання регулюється статтею 8 Закону України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Згідно із законодавством, деяким військовим справді можуть зарахувати службу як пільговий стаж. Йдеться про громадян, які працюють на момент призову на військову службу на посадах, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Їм період військової служби буде зарахований до страхового стажу, який враховуватимуть при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.

Списки професій, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461.

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Також варто враховувати, що для того, щоб період військової служби зарахували до пільгового стажу, він не повинен перевищувати тривалість пільгової роботи.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий пенсійний експерт Сергій Коробкін повідомив, коли краще подавати заяву на призначення пенсії.

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