Душила подушкою та била сокирою: на Прикарпатті жінка намагалася вбити 12-річну доньку своєї знайомої та викрасти її молодших дітей

На Івано-Франківщині, де нещодавно молодики жорстоко побили військового, жінка хотіла вбити 12-річну доньку своєї знайомої та викрати двох її молодших дітей. Вона проведе за ґратами 13 років. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

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«За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок щодо уродженки Донеччини за закінчений замах на вбивство дитини та викрадення двох малолітніх дітей (ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 146 КК України). Її засуджено до 13 років позбавлення волі. Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели, що обвинувачена, приїхавши в гості до своєї знайомої, користуючись тим, що жінки не було вдома, вирішила вбити її старшу доньку і викрасти двох менших дітей. Вона намагалась задушити 12-річну дівчинку подушкою, а потім декілька разів вдарила металевою частиною сокири по голові, від чого дитина втратила свідомість. Після цього жінка забрала 3-річну дитину і немовля та втекла. Обвинувачена попрямувала з дітьми до залізничного вокзалу в Івано-Франківську, щоб покинути область, але натомість була затримана правоохоронцями», — йдеться у повідомленні.

Сторона захисту, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, оскаржила його в апеляційному порядку. Івано-Франківський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо законності та справедливості вироку, а скаргу сторони захисту залишив без задоволення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Дніпропетровщині військовий підірвав гранатою дружину та 5-річну доньку.

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